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彰化首度連5嘉玲　縣府曝微解封前該做的5件事

▲▼彰化疫情今天破魔咒5加零，縣府提醒民眾微解封前該做的5件事。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化疫情今天破魔咒5加零，縣府提醒民眾微解封前該做的5件事。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣新冠疫情以往都沒超過連續4天零確診，不過，今天卻已是第5天「嘉玲」破除魔咒，縣長王惠美表示目前朝降級不解封的方向規劃，呼籲民眾踴躍預約施打疫苗，縣府將在周五前提出振興防疫方案，盡速恢復經濟；衛生局長葉彥伯則提醒民眾，這一波疫情結束後，微解封前該做的5件事，包括PCR檢測、自主健康管理、有症狀就採檢及打疫苗、做好防疫守則等。

▲▼彰化疫情今天破魔咒5加零，縣府提醒民眾微解封前該做的5件事。（圖／彰化縣政府提供）

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彰化縣今天連續5天零確診，全縣累積確診數267人，目前還有89人居家隔離，王惠美表示，65歲以上接種率已達7成，而50歲至64歲只有18%，這個年齡層的人往往是全家的經濟支柱，更應該要施打疫苗，保護自己也保護家人，第二輪預約接種時間今天結束，第三輪預約在22日中午12點截止，後天開始施打到29日，民眾如果收到簡訊通知，盡速上網登記，自行決定何時何地施打。

▲▼彰化疫情今天破魔咒5加零，縣府提醒民眾微解封前該做的5件事。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美還說，民眾可到四大超商和279家社區藥局預約，此外，為了方便上班族，特別加開夜診，讓民眾下班後來打，她還提醒全縣的國小教職員，明天是最後一天施打，記得在指定時間和地點，持健保卡、身份證和接種意願書前往。

▲▼彰化疫情今天破魔咒5加零，縣府提醒民眾微解封前該做的5件事。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯則說，疫情雖然有緩和，中央也朝降級不解封的方向思考，但在微解封前，民眾該做好5件事，包括PCR檢測、自主健康管理、有症狀就採檢及打疫苗、做好防疫守則等，以免讓疫情捲土重來。

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