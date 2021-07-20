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社會 社會焦點 保障人權

國道自撞雙胞胎兄目擊弟噴飛亡　母淚抱哥強忍「手心手背」椎心痛

▲國道凌晨車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國道凌晨車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國道一號南下352.7公里附近發生一起嚴重的5車連環撞車禍，一名27歲楊姓男子駕駛銀色轎車，載著雙胞胎的弟弟，不慎撞擊護欄，將車橫停在中線車道，哥哥下車求援，弟弟仍車上，卻因後方車輛追撞導致他拋出車外，重傷身亡。檢警相驗時家屬都有到場，媽媽感嘆兩兄弟感情非常好，一見到剛做完筆錄的哥哥還給了一個安慰的擁抱。

這起連環車禍，發生於20日凌晨，楊男駕駛銀色轎車載著胞胎弟弟，國道一號南下352.7公里附近時發生嚴重車禍，坐在副駕駛的弟弟被撞飛後傷重不治。檢警20日下午相驗，兩兄弟的父母親也都到場，楊爸爸嘆發生此事內心非常悲傷，媽媽說哥哥是輕傷，車禍後就在警局做筆錄，整天都在警察局還沒遇到人，也不知道到底發生了什麼事，更不知道昨晚他們兩個要去哪邊。

▲國道車禍檢警相驗。（圖／記者洪靖宜攝）

▲母親一見到楊男先給了個擁抱。（圖／記者洪靖宜攝）

她說，兩兄弟感情非常好，從小到大沒吵過架，講到這又忍不住紅了眼眶。隨後受輕傷的楊姓男子也到場，一下警車，媽媽就給予了一個溫暖的擁抱安慰。

檢方表示，車禍致多處創傷而死亡，肇事責任待檢警專案小組調查釐清。整起事故依據警方調查，一開始因楊男操作失控先撞擊內側護欄，再撞擊外側護欄後停於中線車道，事故發生之後，駕駛下車在路肩警戒，而坐在副駕駛座的弟弟則未立即下車。

緊接著先是後方一輛車壓到車體散落物爆胎後停於路肩，再之後又一輛轎車因閃避不及追撞銀色轎車。接連三車事故之後，第四輛車也因壓到車體散落物而爆胎，第五輛車則是因為閃避不及，猛力追撞銀色轎車，導致車上的駕駛弟弟被重重拋飛車外，最後仍是宣告不治。

時間對我們來說完全沒用！

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