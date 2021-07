曾和確診者接觸！女沒隔離回家趴趴走　染Delta病毒親友挫在等

▲墨爾本市為了抑制疫情,16起開始實施封城措施。(圖/路透社)

新冠肺炎持續肆虐全球,澳洲一名20歲女子在墨爾本酒吧玩樂後,前往昆士蘭度假時被告知曾與確診者接觸,應該要乖乖在家自主隔離的她,卻到處趴趴走後來還飛回老家,現在被確診感染Delta病毒,目前當局正在等待相關親友的病毒檢驗結果。

澳洲7 Knews報導,這名20歲女子本月10日曾前往墨爾本的Young and Jackson Hotel酒吧,13日她與朋友前往陽光海岸度假,2天被通知酒吧曾有確診者出沒,她接受病毒檢測結果為陰性,應該要自主隔離持續觀察的她,卻反而與朋友到處趴趴走,後來又搭機飛到凱恩斯,搭車返回位於馬雷巴(Mareeba)的家,19日再次檢測確診。

消息曝光後,女子的自私行為引發當地民眾不滿。首席衛生官珍妮特(Jeannette Young)表示,由於擔心女子可能成為破口造成社區感染,昆士蘭州宣布將從周四起關閉與南澳州的邊境,女子的密切接觸者目前皆已被匡列並接受檢測,要等到結果出爐才能判斷病毒是否已傳染至社區。

