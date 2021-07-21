怕疫苗副作用想等　24歲男染疫「雙肺移植」後悔家人嚇壞全接種

▲男確診後十分後悔沒去打疫苗。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州24歲男子巴格茲(Blake Bargatze)因為拒絕打疫苗不幸染疫，沒想到確診後病情急速惡化，後來得進行雙肺移植手術，而當他被戴上呼吸器時，十分後悔自己當初沒打疫苗的決定，讓目睹他悽慘遭遇的家人決定挺身呼籲大眾。

來自喬治亞州蘇格希爾市(Sugar Hill)的巴格茲，當初因為擔心疫苗不夠安全，想等到10年以後再打，所以成為家中唯一沒有接種疫苗的成員，結果4月參加一場室內的音樂活動後感染新冠肺炎，後來便因為重症一直住在醫院中。

母親雪莉(Cheryl Bargatze Nuclo)表示，兒子參加音樂會前曾猶豫要不要打疫苗，「他覺得需要再等一段時間，比如10年左右，就像很多人都希望疫苗能有更久時間去製作研發一樣」，然而活動後卻不幸染疫，最後於6月28日接受了雙肺移植手術，目前仍留院接受治療。

繼父紐克洛(Paul Nuclo)也表示，巴格茲當初因為擔心疫苗副作用，所以持觀望態度，「不過他一進到醫院，就後悔說他希望自己當初有接種」。雪莉表示，她希望兒子的故事能夠提醒大眾，「我只是不希望再有人經歷同樣的事情，太可怕了，因為拒絕接種帶給你和家人痛苦，完全不值得」，包含身邊原本還在猶豫的其他親戚，也因為目睹他的經歷，後來都去接種了疫苗。