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散步遭20條狗攻擊！　媽目睹13歲女屍皮爛見骨「全身布滿齒痕」

散步遭20條狗攻擊！　媽目睹13歲女屍皮爛見骨「全身都是齒痕」。（圖／翻攝自Facebook）

▲少女遭20條狗咬死。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州13歲少女萊莎(Lyssa Rose Upshaw)在家附近散步時，突然遭到20條狗致命攻擊，被人發現時身上滿是泥土，皮膚甚至被撕裂露出骨頭，腿也慘被咬斷，全身都充滿著齒痕。

這起不幸事件發生在5月16日，萊莎的母親瑪麗莎(Marissa 'Ris' Rose Jones)近來受訪表示，女兒晚餐前在家附近散步，原本預計下午5時30分前回來卻沒有，便派家人出去尋找，結果發現滿身是傷的女兒遺體。

瑪麗莎表示，「我原本以為她是從山上掉下來，遺體像胎兒一樣縮在一起，皮膚不但見骨、頭髮也被扯掉了」，驗屍確認身上咬痕與狗牙相符，而攻擊人的狗則是親戚所養的20條狗，對方第一時間還把狗藏起來企圖隱瞞證據。

萊莎的死最後被法醫判定為意外，瑪麗莎希望狗主人能夠承擔刑事責任，「狗主人對待我們的方式，好像我們不是人一樣，我很生氣，我希望他們能被指控入獄，如果你不能為狗負起責任，那你就沒資格養狗」。

事件發生在納瓦霍族保留地，由於當地為自治區，所以非當地官員無法對事件提出起訴，而當地多把寵物襲擊事件當作一般民事案件，狗主人通常無須對事件負責，不過當地官員表示，將會對事件持續調查，不排除針對命案對部落提出起訴。

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