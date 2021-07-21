南京增17例本土陽性　官方「憂擴散」：做好全市核酸準備

▲中國大陸又現本土疫情，官方展開大規模核酸檢測。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸本土疫情又起。據南京市政府21日通報，經過全區篩查，該日總共發現17例新冠病毒核酸檢測呈陽性，面對祿口國際機場本土疫情擴散風險，官員表示，預計今日南京市江寧區將完成全員核酸檢測，下一步南京將擴大核酸檢測範圍，做好全市全員核酸檢測準備。

21日晨，《新華社》報導，南京祿口國際機場工作人員定期核酸檢測採樣中，20日有9人檢測結果呈陽性，涉及工作人員主要是參與機場航班保障人員，包括地服、保潔等崗位人員。據江蘇衛健委21日通報證實，新增本土確診病例7例，新增本土無症狀感染者2例。





▲南京市政府在21日下午，通報疫情防控最新情況。（圖／取自荔枝新聞）

隨後，江蘇省、南京市新冠肺炎疫情防控指揮部啟動大規模篩查，居民連夜核酸檢測，祿口街道已完成全員核酸檢測，江寧區全區範圍檢測正在展開，另南京市江寧區祿口街道謝村社區、白雲路社區、石埝村，溧水區石湫街道九塘行政村毛家圩自然村由低風險地區調整為中風險地區，祿口街道為封控區域。

南京市副市長胡萬進在今天下午的記者會上表示，目前經復合與專家組診斷，總共發現17例陽性患者，9人為確診病例，其中4個為輕型，5個普通型，5人為無症狀感染者，還有3例核酸檢測陽性還待進一步的診斷。

官方統計，截至7月21日5時，南京已經排查出陽性檢測人員的密切接觸者157人，密接的密接56人，其他的人員還在進一步的排查過程中。

南京市官方指出，預計今日江寧區將完成全員核酸檢測，下一步南京將擴大核酸檢測範圍，做好全市全員核酸檢測準備。

截至2020年11月1日，南京市常住人口違931.46萬，其中城鎮人口808.52萬人，若要展開全市篩查，規模將不亞於一年前的武漢。

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