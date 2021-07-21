　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

14歲少年墜井30村民衝上去救人　「土地突然塌陷」11人被活埋斃命

14歲少年墜井30村民衝上去救人　「土地突然塌陷」11人被掩埋斃命。（圖／翻攝自Twitter／NaiDunia）

▲30人為了救少年被埋入坍陷泥土中。（圖／翻攝自Twitter／NaiDunia

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦一名14歲少年取水時不慎掉到井底，沒想到竟然引發多人死亡的災難事件。30名村民救他時，井口附近的土地意外坍塌，導致所有人慘遭活埋，造成11人不幸身亡，當局雖然已成功救出19人，仍有多人下落不明。

這起事件15日發生在維迪斯哈縣(Vidisha)的巴索達(Ganj Basoda)，少年跌落的井深約15公尺，水位約6公尺高，少年的家人得知消息後接連跳入井中，然而救人不成卻意外喪命，還有許多熱心村民也因為救人不幸身亡，目前已奪走11條人命。

村民表示，因為政府多年來的置之不理，導致村民時常得冒險到井裡取水，就連事件發生後當局也沒有立即給予幫助，村民因為被斷了水源只能跑到其他地區取水，幾天後才終於派人到村裡進行水井修建工程。

官員前往現場表示，由於事發地點的土地容易下沉，並且持續下陷中，導致很難判斷確切的死傷人數，當局已宣布對罹難的11名死者家屬，每人提供印度盧比20萬元（約台幣7.5萬元）慰問金。

ET快訊
吳亦凡「8女3男極樂選妃趴」細節曝！掏白色小藥丸　拉女進房辦
烟花颱風逼近！　好市多「結帳區打結」人潮塞爆
烟花「改往北走」估今晚發海警！專家示警：沒登陸也會有暴雨
蕭大陸「不婚主義」原因曝光！侯怡君等20年獲名分　隔2個月冒
皮膚科醫師隱匿足跡「曾去World Gym」　遭開罰16萬
快訊／台股下殺3百點！航運三雄翻船　陽明、長榮跌停
女YouTuber「鏡頭被駭」 私生活照瘋傳　公司回應了
快訊／蘿莉塔慘了！　罵邱淑貞接班人「婊婊的」遭起訴
余苑綺癌細胞又擴散「肝發現新腫瘤」　下週入院動手術

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

清潔工公寓發現屍塊！　13歲少年遭變態男斬首「肩膀被啃掉一塊」

牆後傳悽慘嗚咽聲...他破牆一看震驚　小狗離奇「卡牆壁中5天」

森林中被飢餓熊追殺！　夫妻困樹上「不吃不喝10天」奇蹟逃死

爸媽在海邊玩！1歲女嬰被強風吹走　游泳圈海上漂流1.6公里

散步遭20條狗攻擊！　媽目睹13歲女屍皮爛見骨「全身布滿齒痕」

認為疫苗是毒藥！男染疫17天身亡　家人全確診她心痛：快去打！

日皇德仁將發表東奧開幕宣言　考量疫情擬避用祝賀措辭

日本疫苗護照上路！最早今日公開30通用國　美中恐不在名單原因曝

CNN：鄭州暴雨可能和「烟花+查帕卡」雙颱有關　大雨恐下至22日

美日韓副外長會談！重申維持「台海和平」：反對改變釣魚台現狀

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

日皇德仁將發表東奧開幕宣言　考量疫情擬避用祝賀措辭

日本疫苗護照上路！最早今日公開30通用國　美中恐不在名單原因曝

CNN：鄭州暴雨可能和「烟花+查帕卡」雙颱有關　大雨恐下至22日

美日韓副外長會談！重申維持「台海和平」：反對改變釣魚台現狀

14歲少年墜井30村民衝上去救人　「土地突然塌陷」11人被活埋斃命

拒穿「比基尼小褲」出賽！挪威女球隊這樣穿挨罰　服裝規定超暴露

婚禮不請花童「改聘鬍子男」　賓客全賺到！千萬人狂喊：拜託請我

Delta已佔美新病例83%！確診數2週狂飆145%　佛奇：只能用1招抵禦

清潔工公寓發現屍塊！　13歲少年遭變態男斬首「肩膀被啃掉一塊」

俄身高213cm選手進浴室「歪脖頂天花板」　網諷：照日本身高設計？

不在場的現場拍攝！大霈「金獎搭檔」宅錄新節目

林明溱辱罵管碧玲是狗　民進黨：格局低落讓自己蒙羞

LINE轉貼「日本AZ擋一下」　北市警涉假訊息...2關鍵獲不起訴

500萬劑BNT預計9月抵台！慈濟「歷經28天」簽約　採購疫苗全數捐

日皇德仁將發表東奧開幕宣言　考量疫情擬避用祝賀措辭

Volvo C40 Recharge電動跑旅北美開賣　雙等級164萬起續航420km

支援S Pen、高刷新螢幕　三星摺疊新機圖透曝光

體力走下坡遭《愛玩客》工作人員嗆　小鐘「攻頂」慘況曝光

微解封9人巴買氣差！業者擬推「高爾夫、潛水小團」攻7／26後商機

怕這顆「小小圓圓裝置」曝光中之人引狂粉　hololive未來拒收禮物

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

國際熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

印度血清調查　高達2/3人口有COVID-19抗體

日本批准羅氏COVID-19抗體療法　全球第一個國家

東奧喊卡？　「確診連爆」贊助商拒出席開幕

貝佐斯上太空　約10分半返抵地球

美股止跌反彈！　道瓊勁揚550點

貝佐斯：太空飛行只是一小步

緬甸軍方偽裝求診　逮捕志願醫生

第四波疫情埋伏東奧　專家：東京面臨最大危機

即／貝佐斯升空　人類全新里程碑

白宮新聞秘書：有官員完整接種仍中鏢

裴洛西發言人中鏢　美確診飆升

空姐曝「搭機做1件事」 就能獲得特殊禮遇

全球唯一溫血魚擱淺！體重達45公斤

更多熱門

相關新聞

短短25天讓你老喜美變身藍寶堅尼

短短25天讓你老喜美變身藍寶堅尼

這年頭「山寨」這檔事人人都會做，但要能夠「山寨」到成一代宗師，印度團隊Dream Customs India絕對算得上是箇中翹楚；這群對藍寶堅尼情有獨鍾的狂熱份子，日前僅花了25天，就將一台Honda Civic MK.8巧手打造成藍寶堅尼限量大牛Aventador SVJ

印度研究AZ對Delta病毒　防重症效果極佳

印度研究AZ對Delta病毒　防重症效果極佳

共同社：拜登擬開四國高峰會　對付中國

共同社：拜登擬開四國高峰會　對付中國

新華社首透露中印衝突細節　營長娃娃兵雙陣亡

新華社首透露中印衝突細節　營長娃娃兵雙陣亡

疫苗發威！接種後死亡率驟降至0.4%

疫苗發威！接種後死亡率驟降至0.4%

關鍵字：

墜井水井印度活埋中央邦Vidisha

讀者迴響

熱門新聞

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

R8國道飆239km警怒！萬人逆風洗版

戴資穎搭經濟艙沒必要政治口水　許淑華：盼回歸制度面處理

本本PO低胸辣照！被嫌「加入反骨失去初衷」

水淹鄭州「地鐵躺滿屍體」！她淚尋失蹤兒

口渴才喝水？名醫驚揭「7恐怖下場」還會釀血栓

侯怡君懷孕暴走開戰小三！

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面