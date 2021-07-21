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清潔工公寓發現屍塊！　13歲少年遭變態男斬首「肩膀被啃掉一塊」

記者李振慧／綜合報導

法國塔拉斯孔市(Tarascon)近來發生一起分屍案件，警方在一名32歲男子公寓中找到屍袋，打開發現失蹤13歲少年被斬下的頭部與殘缺遺體，肩膀還有遭人啃咬的痕跡，由於調查過程中凶嫌試圖逃離公寓，最後被警方在追捕過程中開槍擊斃。

英國《太陽報》報導，13歲少年羅曼(Romain)16日離開家中後失蹤，2天後，鄰居抱怨32歲男子亞瑟(Arther A)家傳出惡臭通報，結果清潔人員前往工作時意外發現少年慘被啃食的遺體。

檢察官岡博(Laurent Gumbau)表示，發現的遺體很有可能是未成年者，不但頭部遭到斬首，肩膀上還可發現疑似被啃咬的痕跡，頭部也有一部分被吃掉。羅曼的母親前往現場指認遺體時，則是傷心地不斷哀嚎，「他殺了我兒子，他殺了我兒子」。

警方表示，凶嫌亞瑟有精神疾病病史，過去也曾有暴力跡象，而羅曼當天從寄養家庭離開，在前往母親家的路上疑似遭到亞瑟誘拐，由於亞瑟被警方訊問時，試圖逃離現場而被擊斃，目前暫無法確認他是否就是殺害少年的凶手，2具遺體已被送去驗屍，案件仍待調查中。

▼警方在公寓中發現失蹤少年遺體。（圖／示意圖／視覺中國）

▲命案，他殺，殺人，調查，屍體，血腥。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

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