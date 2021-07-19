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社會 社會焦點 保障人權

不爽她跟老公曖昧！臉書附照片留言：那麼胖的小三...正宮判拘20天

肥胖,肥胖,減肥,瘦身,肥肉（圖／達志／示意圖）

▲正宮不滿似乎有小三介入，竟到對方臉書留言「水桶腰嚇人」等字眼吃上官司。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

北市王姓女子不滿周姓女子與她丈夫有曖昧關係，竟心生不滿到周女的張姓女友人臉書附上周的照片，並留言諷刺「水桶腰嚇人」、「那麼胖的小三嚇人」等語，周女知情後憤而提告。士林地院審理後，依散布文字誹謗罪，判拘役20日，可易科罰金2萬。全案可上訴。

56歲王女懷疑周女與他丈夫間有曖昧關係，心生不滿，在去年12月23日12時許，以網路連線到周女友人張女的臉書網頁上，張貼照片及留言指摘周女「水桶腰嚇人」、「那麼胖的小三嚇人」等與等與公益無關的內容，足生損害於周女的名譽。

王女出庭時坦承犯行，法官勘驗臉書列印資料「怎麼那麼胖還能做小三？但男人已將她棄之實在是胖的嚇人噁心」、「破壞別人家庭的小三越來越胖的嚇人」，認為她僅因認為周女與她丈夫間互有曖昧關係，無視對方名譽，在多數人得以共見共聞的網路社群場所以侮辱性字眼，指摘以上言語，足以毀損告訴人名譽，且濫用言論自由權。

審酌王女犯後已坦承犯行，並考量犯罪動機、目的，迄今尚未與周女達成和解或原諒，同時兼衡王女大學畢業，家庭小康，仍依散布文字誹謗罪，拘役20日，可易科罰金2萬。全案可上訴。

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