彰化市地標防疫旅館惡火奪4命　喬友大樓淪「鬼屋」21年黑歷史曝

▲彰化市地標喬友大樓火警照。（圖／記者李忠憲攝）

記者黃宥寧／綜合報導

矗立在彰化市火車站前的喬友大樓，昨晚一場惡火，不幸奪走4條人命！其實喬友大樓1993年熱鬧開幕，包括有百貨商場、KTV、冰宮、旅館等，相當繁榮，一度成當地最熱鬧的地標。孰料先後發生3次失火，更慘遭縱火，導致商家撤離，整棟樓層成當地人口中的「鬼屋」。直到2019年裝潢成｢百香果商旅｣，力拼商機，沒想到卻又遭祝融。

高15層樓地下3樓的喬友大樓，1993年開幕時，包括有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，繁榮至極，一度是除八卦山大佛之外，彰化市最熱鬧的地標。

沒想到繁榮短暫，喬友大樓2005年5月竟遭民眾闖入縱火，導致多樓層失火，警方雖有逮捕到縱火嫌犯，但從此後喬友大廈卻蒙上一層陰影，其餘樓層也因年久失修，設施老舊及損壞，更遭推滿雜物，僅剩1樓有營業，最後當地人都戲稱該大樓為「蚊子館、鬼屋」。

▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火 9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

沉寂多年的大樓，在2019年大廈所有權人組管委會展開重修活化自救。喬友大樓主委也是防疫旅館老闆蔡進峰受訪表示，他買下6到9樓，投入8000萬元將將7、8、9樓無櫃台青年旅館改成「百香果商旅」，由於去年新冠肺炎爆發後便提供做為防疫旅館。

本來期待藉由喬友大樓的重新整裝將帶動火車站附近的商機，有人潮就有錢潮，帶給彰化市人民耳目一新，沒想到如今又發生火災，目前詳細的起火原因，仍有待火調人員釐清。

趕走過敏原

嬌妻搭訕男網友「人與人連結」 銀行多金夫怒嗆：一直出來爽？