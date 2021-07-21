經濟艙之亂！羽球國手王齊麟「一句話」8萬人刷讚　大咖藝人狂簽到

▲王齊麟、李洋將在24日對戰印度。（圖／中華羽協）



網搜小組／劉維榛報導

球后戴資穎搭乘經濟艙出征東奧，相比官員、教練坐商務艙，突顯國手待遇的問題。正當各界吵翻時，羽球國手王齊麟喊話，「不要吵架喔」，並強調「正向思考，現在更多人來關心奧運了。文章引發8萬人讚爆，底下多位名人也現身打氣，包括陶晶瑩、賈永婕、艾莉絲、曾莞婷與吳淡如等。

距離東奧開幕倒數2天，台人卻因戴資穎搭經濟艙與3星旅館而吵翻，對此，王齊麟精神喊話，「大家不要吵架喔！有沒有搭商務艙不重要，重要的是我們已經平安抵達東京了，正向思考，現在更多人來關心奧運了。」

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▲除了藝人，蔡其昌留言也打氣！（圖／翻攝王齊麟粉專）



正向文章貼出後，引來8萬名網友刷讚，留言串中，也出現大咖藝人鼓舞，包括陶晶瑩、賈永婕、曾莞婷與吳淡如都熱血喊「加油」；李易則回應「絕對挺你們到底」；艾莉絲表示「平安順利喔」。

事實上，我國東奧羽球項目共取得3項目5席資格，男雙李洋／王齊麟首場將在日本時間24日12點20分（台灣時間中午11點20分）對上世界第10的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj RANKIREDDY）／謝提（Chirag SHETTY）。