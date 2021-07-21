戴資穎住3星「較小雙人房」　對手選手村無敵海景視野曝光

記者陳俊宏／綜合報導

世界球后戴資穎參加東京奧運，入住三顆星飯店，且還是疑似「較小雙人房」，引發外界討論。而和戴資穎奧運同組對手、越南羽球女將阮翠玲，則開心分享選手村住宿的無敵海景房視野。旅日達人林氏璧認為，住宿可能比飛機艙等還重要，怎會委屈了小戴？

選手村位於東京中央區晴海五丁目，根據阮翠玲PO在限時動態的影片，只見房間的view十分廣闊，可以看到東京灣、彩虹大橋等美景。中國羽球女雙成員李茵暉也在微博發文，貼出選手村房間視野影片，並配上「公寓外的風景」字幕。

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▲▼李茵暉分享選手村房間視野影片，並配上「公寓外的風景」字幕。（圖／翻攝李茵暉微博）

東京奧運代表團選手搭經濟艙與住宿飯店的爭議延燒，其戴資穎所屬的羽球隊，下榻在距離比賽場館步行僅有10分鐘的東京瑪洛德酒店（Marroad Inn Tokyo），但住宿環境曝光後被網友批評「住太差」。但戴姿穎則緩頰說，住的飯店其實離球場近，可以有更多時間休息和準備比賽，是非常好的事。

實際翻開地圖，戴資穎入住的飯店到場館3.2公里，車程大約10分鐘；選手村到場館 31.8公里，車程大約41分鐘，住的離比賽場近，可以省下30分鐘車程。

仔細比對飯店官網照片，標準雙床房17.5平方公尺，除了電視還有一張桌子；但戴資穎PO出的照片，顯然和13.16平方公尺的較小雙床房更為接近。

在日本旅遊經驗豐富的前台大感染科醫師林氏璧說，聽說房間一年前就訂好了，怎麼會訂到比較小的房間，然後委屈小戴，他覺得住宿可能比飛機艙等還重要，因選手要住好幾天，比賽回來很累要馬上休息。

▲▼戴資穎搭經濟艙、住三星飯店。（圖／翻攝戴資穎IG）

▼選手村位於東京中央區晴海五丁目。（圖／達志影像／美聯社）

