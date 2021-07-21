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馬英九躺槍！許淑華指戴資穎爭議「馬政府種下」　反被譏：煙霧彈

▲▼鄭照新、馬英九、許淑華。（圖／記者張一中、湯興漢、李毓康攝）

▲許淑華（左）指馬政府時代種下奧運國手待遇不佳的禍因，鄭照新（右）反批。（圖／記者張一中、湯興漢、李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

我國羽球球后戴資穎的「東奧經濟艙」爭議近日引起熱烈討論，對於對政府的抨擊，民進黨台北市議員許淑華指出，當前政治口水沒有必要，問題出在馬政府時期的組織改造，結果此話一出再引發抨擊。國民黨文傳會副主委鄭照新很快發文批評許的說法是甩鍋大招之「現在總統還是馬英九」，底下留言的網友則譏回，「應該問題出在清朝光緒帝吧！」

台灣奧運國手出征東京奧運搭經濟艙，隨行官員卻在商務艙，再度引爆國人對體協多年來的不滿，而總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的道歉，以及體育署長請辭下台仍未能平息民怒，外界多認為這是長期的結構性問題。

許淑華20日在臉書表示經濟艙事件沒必要演變為政治口水，她對於某些在野黨民代名嘴對此大作文章也深感不以為然，並指出問題出在馬政府時期的組織改造，將體育委員會降級並到教育部體育署，無論預算或人力編制都受到影響，因為體育署組織編制的深層問題，根本性地影響到台灣體育再造和發展，因此她期待盡快修法升級成體育部，以改善國手待遇。

▲▼許淑華20日臉書發文（圖／翻攝自Facebook／許淑華Hsu Shu-Hua ）

▲許淑華20日臉書發文（圖／翻攝自Facebook／許淑華Hsu Shu-Hua ）

然而許淑華一番言論再引起藍營人士抨擊，高雄市前市長韓國瑜任內的新聞局長鄭照新就嘲諷「看哪！那華麗的煙霧彈」，並說現在是甩鍋第二彈之「現在總統還是馬英九」，他還提醒大家這次不要再去國民黨許淑華臉書罵人，「那是南投謝謝。」

底下留言超過700則，「這太誇張了」、「應該問題出在清朝光緒帝吧，這麼會扯」、「現任總統說話不算話跟組織改不改造有關係嗎」、「千錯萬錯都是前朝的錯！」

▼鄭照新抨許淑華。（圖／翻攝自鄭照新臉書）

▲▼「呼叫王牌救援投手馬英九」！綠營稱戴資穎爭議源自馬政府　網笑：問題出在清光緒帝吧。（圖／翻攝自鄭照新臉書）

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