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東奧領隊爽搭商務艙　經典黑歷史被挖出！一句「撐竿跳」讓鄉民笑翻

▲▼前中華奧會主席蔡辰威。（圖／記者湯興漢攝）

▲東奧總領隊蔡辰威。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

戴資穎搭經濟艙前往東奧，入住評價3星的旅店，讓外界認為我國對選手的待遇還有改進空間，有鄉民指出，戴資穎「讓台灣的名字長期被掛在世界第一」，這種地位被安排在經濟艙根本世界級笑柄，更提到坐在商務艙的東奧總領隊蔡辰威過去一件黑歷史，讓網友笑歪「太經典！」

原PO表示，戴資穎不僅是世界羽球第一球后，還是維持寶座時間世界紀錄保持人，目前已經172週，而且還在往上更新，同時更是世界排名積分最高紀錄保持人，「目前的小戴障礙是106075分，她讓台灣的名字長期被掛在世界第一上，掛了超過三年在全球媒體的目光上！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

「這種世界級選手兼世界紀錄right now保持人，被安排去坐經濟艙，根本世界級笑柄吧」，原PO指出，難道籃球比賽會安排喬丹坐經濟艙？足球比賽會安排梅西經濟艙？「你網球比賽會安排讓費德勒坐經濟艙？你棒球比賽會安排讓鈴木一朗坐經濟艙？」

原PO最後提到，坐在商務艙的東奧總領隊蔡辰威，在2016年南美洲世界盃時的黑歷史，「台灣撐竿跳選手因為協會沒有準備竿子，被迫棄權，當年的中華田徑協會理事長就是蔡辰威」。

網友回憶起「撐竿跳」事件，紛紛笑說「沒竿子真的太經典」、「好不容易讓民眾忘記撐竿跳事件，你居心叵測啦」、「沒竿子太經典我還記得」、「世界怎麼跟得上台灣」、「沒竿子印象深刻，居然還升官？」、「當年沒竿子的事真的是扯到不行」。

▼網友想起撐竿跳事件笑歪。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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