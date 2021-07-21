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2人物決定小戴住哪裡！　考察團報告曝選定3星瑪洛德「關鍵因素」

▲▼ 。（圖／2019年後勤支援考察團的報告）

▲何卓飛、洪志昌等人前年到日本進行7天考察。（圖／2019年後勤支援考察團報告）

記者崔子柔／綜合報導

球后戴資穎搭經濟艙前往東奧，住在Google評價三顆星的Marroad Inn Tokyo（東京瑪洛德酒店），讓外界質疑我國對選手的待遇還有改進空間，然而在2019年後勤支援考察團的報告中，也寫明最終決定讓羽球代表隊入住瑪洛德的原因。

報告中可見，前體育署署長何卓飛、現任副署長洪志昌等人2019年前往日本進行為期7天的考察，並親赴瑪洛德酒店與日方簽訂合約。

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▲▼ 。（圖／2019年後勤支援考察團的報告）

▲考察團在瑪洛德酒店。（圖／2019年後勤支援考察團報告）

當時羽球代表隊下榻處有2間飯店可選，一為瑪洛德酒店，另一則是吉祥寺第一飯店，2間飯店房內的空間差不多，前者每晚價格為2000至2500元，後者則是3500元左右。

▲▼ 。（圖／翻攝自吉祥寺飯店官網）

▲吉祥寺第一飯店單人房內部環境。（圖／翻攝自吉祥寺飯店官網）

報告中指出，會選擇瑪洛德酒店最主要的原因是「距離近、有送早午晚餐」，瑪洛德酒店距離武藏野之森綜合體育廣場約7至8分鐘車程，吉祥寺飯店則須近30分鐘車程。

▲▼戴資穎下榻飯店曝光。（圖／翻攝戴資穎IG）

▲戴資穎入住瑪洛德酒店。（圖／翻攝戴資穎IG）

瑪洛德酒店因為評價3顆星受外界關注，不過台灣網友1天內進行「手動升級」，讓評價一度飆到4.5顆星，但今（21）日Google又將評價回歸3.3顆星。

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