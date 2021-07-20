民進黨大老爆「他建議選手搭經濟艙」　反問：總統閣揆為何道歉？

▲戴資穎搭乘經濟艙。（圖／翻攝IG）



記者蔡文鈴／台北報導

羽球球后戴資穎參加東京奧運，但卻被安排搭乘經濟艙引發網友不滿，體育署則解釋因為要隔間坐保護選手安全，總統蔡英文、副總統賴清德雙雙為此致歉。對此，民進黨大老、前立委林濁水表示，坐經濟艙是防疫官建議的，為什麼政府總統閣揆爭著道歉？

林濁水20日於臉書發文表示，安排選手坐經濟艙排梅花座「是防疫官建議的，賽前會議也都說過。」「要不然一個確診全部都要隔離，坐商務艙無法如此安排。」

林濁水質疑，難道擠一起的商務艙還是比梅花座的經濟艙舒服？何況還有更重要的安全第一，選手健康一定要照顧的問題。為什麼商務、經濟象徵的階級識別比什麼都重要？說要改善，難道要多包四、五台飛機，讓選手在商務艙梅花座，經濟艙零零落落空空盪盪才正確？

國手搭經濟艙出國比賽引起輿論撻伐，蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌紛紛為此致歉，林濁水反問，「為什麼正副總統閣揆爭著道歉，不把防疫官的策略告訴大家？怪！怪！怪！」

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