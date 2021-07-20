東奧選手村「防疫泡泡」早破了！　專家警告：東京8月日增2千例↑

▲公衛專家警告，東奧選手村的防疫泡泡已經破裂。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

日本知名公衛專家涉谷健司於20日警告，奧運選手村內、所謂控制新冠疫情的「防疫泡泡」已經破裂，並且構成將病毒傳染給社會大眾的風險。公衛專家也警告，季節性因素、人員流動性增加以及Delta病毒傳播，可能導致東京下（8）月每日新增超過2000例，並將當地醫療體系推向崩潰臨界點。

《路透社》報導，涉谷健司曾任倫敦國王學院人口健康研究所所長，他說，「很明顯的，這個泡泡系統已經破裂了。我最大的擔憂，當然是選手村或一些住宿建物出現群聚感染病例，並且與當地人互動」。

涉谷健司今年4月就與其他學者在《英國醫學期刊》（The BMJ）共同發表文章指出，由於日本無法遏止新冠病例，奧運必須「重新考慮」舉辦事宜。他認為，邊境檢測不足、難以控制人員流動，意味著奧運可能加劇Delta病毒的傳播，

國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）上週表示，東奧實施篩檢和隔離方案，將能夠把選手感染日本居民的風險降為「0」。但涉谷健司認為，這番言論只會混淆並激怒民眾，因為當地實際情況與此「完全相反」。

奧運開幕倒數3天，但東奧官方7月2日以來已經通報58例陽性病例，18日首次出現選手確診，東京17日也通報1410例，達到近6個月以來的新高。外界擔憂，1.1萬名選手即將入住的選手村恐怕爆發疫情。

《路透社》追蹤數據指出，日本目前僅33%民眾施打至少1劑疫苗，此比例為富裕國家中最低。儘管疫苗接種進度上月起有所進展，最近卻因供應及後勤方面的障礙而減緩。

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