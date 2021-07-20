別再吵經濟艙了！醫私推「東奧最愛3選手」　網見吳佳穎本尊美暈

▲「證件妹」吳佳穎外型亮麗！（圖／翻攝吳佳穎FB）



網搜小組／劉維榛報導

東奧將在23日開幕，然而台人卻為了戴資穎「搭經濟艙與住3星旅館」而吵翻天，對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志跳脫疫情文，真心喊話「還是為選手加油吧」，接著私心分享奧運看好3位戰將，其中最亮眼的就是「證件妹」吳佳穎，2019年世界盃新德里站時，她曾替台灣拿下女子10公尺空氣手槍銀牌。

距離東奧開幕倒數3天，不忍選手心情因經濟艙與3星旅館而受影響，潘建志在臉書直呼，抗議東奧台灣隊員擠經濟艙，官員躺商務艙；抗議飛機名稱不是Taiwan Airline台灣航空；抗議隊名不是 Republic of Taiwan 台灣隊，「對於陋習，道歉廉價。不作為，永遠有藉口。還是為選手加油吧，希望他們不要因為屈居經濟艙而喪氣。」

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話鋒一轉，潘建志直呼，此事東奧非常看好3名勇將，首先是拿下三個高爾夫職業大賽冠軍的潘政琮；第二位則是翻滾吧男孩，漂亮湯瑪斯大迴旋的李智凱；第三名則是鬼靈精怪可愛又超認真的「證件妹」吳佳穎。

▲吳佳穎將在25日比賽！（圖／翻攝中華奧會）

事實上，29歲吳佳穎2014年世錦賽就曾拿下「女子10公尺空氣手槍」銅牌，在採訪中透露自己原本想要進入警大練習射擊，但因為身高不符合資格，改進到體大，2011年深圳世大運因為一張漂亮的證件照曝光，讓才有「證件妹」的封號。

而吳佳穎第一次的奧運是里約奧運，儘管遭遇失利，但在2019年世界盃新德里站，於女子10公尺空氣手槍奪下銀牌，獲得東奧門票，也是連續兩屆取得奧運參賽權，中華射擊隊目前共搶下5張東京奧運門票。

另外，台灣旅美高球好手潘政琮，目前世界排名181名，奧運積分排48名取得東奧門票，連續2屆登上五環殿堂，他強調將盡自己最大的努力，期待有好表現，也很榮幸能夠再次披上國家隊戰袍。

至於體操男神李智凱，在3年前世錦賽奪下銀牌，就證明了他世界級的身手，已經稱霸亞運的他，要進一步在東京奧運稱霸世界，並要報世錦賽落敗給英國好手惠特洛克（Max Whitlock）一箭之仇。

▼潘政琮備受看好。（圖／達志影像／美聯社）



▼鞍馬王子李智凱。（圖／體操協會提供）

