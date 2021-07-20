　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別再吵經濟艙了！醫私推「東奧最愛3選手」　網見吳佳穎本尊美暈

▲▼「證件妹」吳佳穎（圖／翻榛攝吳佳穎FB） 

▲「證件妹」吳佳穎外型亮麗！（圖／翻攝吳佳穎FB）

網搜小組／劉維榛報導

東奧將在23日開幕，然而台人卻為了戴資穎「搭經濟艙與住3星旅館」而吵翻天，對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志跳脫疫情文，真心喊話「還是為選手加油吧」，接著私心分享奧運看好3位戰將，其中最亮眼的就是「證件妹」吳佳穎，2019年世界盃新德里站時，她曾替台灣拿下女子10公尺空氣手槍銀牌。

距離東奧開幕倒數3天，不忍選手心情因經濟艙與3星旅館而受影響，潘建志在臉書直呼，抗議東奧台灣隊員擠經濟艙，官員躺商務艙；抗議飛機名稱不是Taiwan Airline台灣航空；抗議隊名不是 Republic of Taiwan 台灣隊，「對於陋習，道歉廉價。不作為，永遠有藉口。還是為選手加油吧，希望他們不要因為屈居經濟艙而喪氣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，潘建志直呼，此事東奧非常看好3名勇將，首先是拿下三個高爾夫職業大賽冠軍的潘政琮；第二位則是翻滾吧男孩，漂亮湯瑪斯大迴旋的李智凱；第三名則是鬼靈精怪可愛又超認真的「證件妹」吳佳穎。

▲▼「證件妹」吳佳穎（圖／翻榛攝吳佳穎FB）

▲吳佳穎將在25日比賽！（圖／翻攝中華奧會）

事實上，29歲吳佳穎2014年世錦賽就曾拿下「女子10公尺空氣手槍」銅牌，在採訪中透露自己原本想要進入警大練習射擊，但因為身高不符合資格，改進到體大，2011年深圳世大運因為一張漂亮的證件照曝光，讓才有「證件妹」的封號。

而吳佳穎第一次的奧運是里約奧運，儘管遭遇失利，但在2019年世界盃新德里站，於女子10公尺空氣手槍奪下銀牌，獲得東奧門票，也是連續兩屆取得奧運參賽權，中華射擊隊目前共搶下5張東京奧運門票。

另外，台灣旅美高球好手潘政琮，目前世界排名181名，奧運積分排48名取得東奧門票，連續2屆登上五環殿堂，他強調將盡自己最大的努力，期待有好表現，也很榮幸能夠再次披上國家隊戰袍。

至於體操男神李智凱，在3年前世錦賽奪下銀牌，就證明了他世界級的身手，已經稱霸亞運的他，要進一步在東京奧運稱霸世界，並要報世錦賽落敗給英國好手惠特洛克（Max Whitlock）一箭之仇。

▼潘政琮備受看好。（圖／達志影像／美聯社）

▲潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

▼鞍馬王子李智凱。（圖／體操協會提供）

▲東京奧運中華體操代表隊選拔人選即將公布、李智凱。（圖／體操協會提供）

ET快訊
「男人幫」超連結創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足
快訊／烟花颱風恐襲台！　陳時中宣布疫苗接種應變措施
今增18例！陳時中直言「病例年齡有下降趨勢」
「基隆+3例」連續+0破功！新北回單位數　本土確診地圖曝
快訊／陳時中：會找地方政府討論726鬆綁管制
北市曝1確診足跡！遭新竹友人傳染　曾去家樂福、World G
今增18例本土「分佈4縣市」　台北市7例最多
快訊／今增18例本土病例、另增4死
LIVE／建議東奧國手坐經濟艙？　陳時中最新說明
姓名有「微、解、封、迎、加、零」同音字　住房享優惠
快訊／午後雷雨報到！8縣市大雨特報　防雷擊強陣風
民進黨大老爆「他建議選手搭經濟艙」　反問：總統閣揆為何道歉？
快訊／10天連開6次房！台中家教男「超連結」匡列擴大達74人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第三輪今起預約！早上發送152萬封簡訊「近五成完成預約」

「高端通過EUA」遭疑沒錄影公開？陳時中：不公開比較可以暢所欲言

戴資穎搭經濟艙出征東奧　陳時中：有建議要有防疫距離

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

「基隆+3例」連續+0破功！新北回到個位數　本土確診地圖曝

本土今增18例！最年輕20多歲　陳時中曝「病例年齡有下降趨勢」

本土仍以雙北較多！陳時中：會找地方政府討論7／26後鬆綁管制

高醫一日遊！他曝同事「超狂請假理由」...網羡慕：公司缺人嗎

又見哄抬酒精價格「45元→300元」　消保處抓到29件違規

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

第三輪今起預約！早上發送152萬封簡訊「近五成完成預約」

「高端通過EUA」遭疑沒錄影公開？陳時中：不公開比較可以暢所欲言

戴資穎搭經濟艙出征東奧　陳時中：有建議要有防疫距離

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

「基隆+3例」連續+0破功！新北回到個位數　本土確診地圖曝

本土今增18例！最年輕20多歲　陳時中曝「病例年齡有下降趨勢」

本土仍以雙北較多！陳時中：會找地方政府討論7／26後鬆綁管制

高醫一日遊！他曝同事「超狂請假理由」...網羡慕：公司缺人嗎

又見哄抬酒精價格「45元→300元」　消保處抓到29件違規

第三輪今起預約！早上發送152萬封簡訊「近五成完成預約」

沈榮欽／東奧國手搭經濟艙惹眾怒　凸顯政府領導官僚組織危機

「高端通過EUA」遭疑沒錄影公開？陳時中：不公開比較可以暢所欲言

戴資穎搭經濟艙出征東奧　陳時中：有建議要有防疫距離

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

學霸正妹主播賴妍潔「撞臉朴敏英」　脖子掛蛇曝特殊愛好

24Ｈ監控體溫！台灣製智慧小貼片打入國際市場　新北消防員也用

手一拍打翻飲料！　機靈貓「肉球塞吸管」秒救回紅茶：止漏成功～

李培禎確診康復飛加拿大隔離　媽媽突問1句話…網感動噴淚！

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

京站威秀7／20全面關閉消毒！

戴資穎住3星飯店　網「時中體」狂酸

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

林義傑喊話總統「道歉沒用」：別馬後砲檢討體育署

19歲妹驚喊「收到疫苗簡訊」！網曝2可能性

高端過關　館長這句話被讚「真男人」

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

怪颱烟花恐登陸北台灣　最新暴風圈侵襲率達59%

鄭明典示警：準備颱風防災了！

更多熱門

相關新聞

民進黨大老爆「他建議選手搭經濟艙」　反問：總統閣揆為何道歉？

民進黨大老爆「他建議選手搭經濟艙」　反問：總統閣揆為何道歉？

羽球球后戴資穎參加東京奧運，但卻被安排搭乘經濟艙引發網友不滿，體育署則解釋因為要隔間坐保護選手安全，總統蔡英文、副總統賴清德雙雙為此致歉。對此，民進黨大老、前立委林濁水表示，坐經濟艙是防疫官鍵議的，為什麼政府總統閣揆爭著道歉？

「戴資穎房間還好吧」他揭定位：省錢才住

「戴資穎房間還好吧」他揭定位：省錢才住

蔡英文曾喊「體育就是國力」　他逆風...神轉戰爆

蔡英文曾喊「體育就是國力」　他逆風...神轉戰爆

選手搭經濟艙　戴遐齡：人數易照顧不夠體貼

選手搭經濟艙　戴遐齡：人數易照顧不夠體貼

選手搭商務艙跳票！　羅智強：蔡英文何時把自己承諾當一回事？

選手搭商務艙跳票！　羅智強：蔡英文何時把自己承諾當一回事？

關鍵字：

東奧證件妹吳佳穎戴資穎選手中華隊

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面