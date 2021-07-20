選手搭商務艙跳票！　羅智強：蔡英文何時把自己承諾當一回事？

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

東京奧運中華代表團19日啟程，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，也引起外界熱議。對此，台北市議員羅智強表示，自己過去擔任總統府秘書長時，都告訴秘書想搭經濟艙，「對我來説，搭商務艙和經濟艙都覺得很舒服，就幫國家省點錢吧。」

羅智強20日在臉書發文指出，2013年擔任總統府副秘書長時，應邀到美國訪問，依規定，出國公務訪問可以搭商務艙，但自己告訴秘書，「不要浪費錢，我是一個對空間無感的人，對我來説搭商務艙和經濟艙都覺得很舒服，就幫國家省點錢吧。」

對於奧運國手搭經濟艙、隨行官員卻搭商務艙，羅智強表示，這件事反映的是這個政府的漫不經心，隨行的官員也許依規定可以搭商務艙，但沒把總統的承諾當一回事，沒有去思量選手才是此行的主角，自己的任務是讓選手保持最好狀態參賽、為國爭光，「真的商務艙不夠，就應該把位置讓出來或者和選手一起搭經濟艙。」

羅智強指出，雖然官員不把總統承諾當一回事很白目，但蔡英文又什麼時候把自己的承諾當一回事過？「在野反萊豬執政進萊豬、在野挺公投執政閹公投、在野護藻礁執政毀藻礁，當總統自己都把自己曾經莊嚴承諾過的事當屁，又怎麼去責怪底下的官員把自己的話當屁呢？」

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