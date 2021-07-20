蔡英文曾喊「體育就是國力」　他逆風：小事別再吵...神轉戰爆

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

代表台灣征戰東奧的選手團不僅搭乘經濟艙，還入住三星飯店，引起社會譁然。就有網友逆風指出，「體育=國力」的迷思，更吐槽別再關注這種無聊小事；沒想到，後來他話鋒一轉，甚至吐槽「台灣國力簡直弱到爆。」讓眾人傻眼。

眼看輿論風波越演越烈，總統蔡英文、副總統賴清德、體育署長張少熙、教育部長潘文忠等，相繼為此道歉，一名網友忍不住在PTT發文直呼，「別再關注體育這種無聊小事，浪費輿論的監督能量了，大家請關注其他更重要的議題吧！」

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他解釋，「一個國家把民生、經濟、醫療、教育、交通...這些更重要的事情弄完後，剩下多餘的資源，再拿來發展體育。因為國力很強，所以即便是多餘的資源，也可以培養出很強的體育環境，在國際得到很好的成績。」

▲東京奧運台灣代表團。（圖／記者湯興漢攝）

原po接著開嘲諷，「今天台灣的國力強嗎？簡直弱到爆，就是一隻小螞蟻。如果國力很弱的台灣，體育成績還超好，那我們反而要擔心，因為這代表國家政策有問題，資源分配嚴重失衡。反倒像現在這樣，運動員待遇不佳，體育成績差強人意，然後有一堆看似荒腔走板的狀況，才是真正合乎台灣國力的表現。」

許多人看完全傻眼一片，原以為他要護航，沒想到文中直接狠批「台灣國力衰敗」。對此，鄉民也洗版狂噓，「體育就是等於國力」、「共三小」、「PR85以上欸」。

值得一提的是，總統蔡英文於2018年10月，出席第17屆總統盃業餘高爾夫球隊際邀請賽時，曾表示「體育就是國力，台灣不只要有傑出的運動選手，也要培養國人的運動參與，讓全民都能熱衷和享受運動，維持良好的體力，這是讓國家不斷向上最重要的根本。」