選手村禁激戰！　前奧運選手曝「極樂狂歡」內幕：絕對擋不住

▲日本東奧選手村的床架以厚紙板製成，無法乘載2人以上重量。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

奧運運動員在選手村上演「性愛盛宴」（sex-fest）的傳聞時有所聞，儘管本屆東奧以防疫為由祭出「性禁令」，多名前選手卻揭露當年參賽經歷的「極樂」內幕。美國足球員蘇露（Hope Solo）爆料曾看過選手「公然做愛」，德國前奧運跳遠選手蒂德克（Susen Tiedtke）也直言，此舉根本不可能阻止選手發洩精力。

東奧防疫手冊明文規定，禁止選手牽手、擁抱、接吻和性愛等親密行為，選手村房內床鋪皆由厚紙板製成，無法承重2人以上。儘管如此，官方仍發放16萬個保險套，以「提高對於安全性行為的意識」。

現年52歲的蒂德克1992年、2000年二度參加奧運，她向《圖片報》表示，「這項禁令簡直是個天大笑話，根本起不了作用。運動員在奧運會上正處於身體素質巔峰，比賽結束後，就會想要釋放能量。」

▲日本東奧選手村位於東京中央區晴海五丁目。（圖／達志影像／美聯社）

50歲的英國前桌球選手賽義德（Matthew Syed）曾於1992年參加巴塞隆納奧運，他坦言，當年在選手村居住2周半期間所發生的性行為次數，已超過當時的畢生性經驗次數，「我時常被問到，奧運選手村是否真如大家所說的那樣，是一場性愛盛宴？而我的答案也總是一樣，『說得太對了』。」

美國前奧運射擊選手拉卡托斯（Josh Lakatos）談到2000年雪梨奧運也說，「我這輩子從未見過那麼多的放蕩行為」。另外，美國體育頻道ESPN也披露，2010年溫哥華冬奧有6名運動員在浴缸裡盡情狂歡。

奧運選手村成為「性愛盛宴」的最初報導來自1988年首爾奧運會，由於選手村屋頂發現許多保險套，導致奧運正式禁止戶外性行為，但此舉顯然沒有遏止運動員的發洩慾望。此前，2012年倫敦奧運一共發放15萬個保險套，2016年里約奧運選手村訂購多達45萬個保險套。

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