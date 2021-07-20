東奧連環爆58確診！　IOC專家嘴硬「選手村很安全」：比預期還低

▲東奧接連爆出有代表團確診，恐影響賽程。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

距離東京奧運正式開幕只剩3天，從7月1日卻已經接連爆出58例包含選手與工作人員在內的相關人士確診，也讓外界再度質疑日本當局根本沒有做到承諾的「安心安全的奧運」。 對此，國際奧委會專家19日竟還在記者會表示，目前的確診數「比預期還低」，不會有繼續擴大的危機。不僅如此，他還強調，「選手村非常安全。」

根據《日刊體育》報導，國際奧委會19日在東京針對新冠肺炎防疫對策召開記者會，在被問到從7月1日起已經有58名東奧相關人士確診時，獨立專家麥可羅斯基（Brian McCloskey）表示，「我們有預期一個數字，目前的確診數比預想中還要低，本來從一開始就沒有期待東奧可以零確診。」

麥可羅斯基甚至一再強調，「選手村內非常安全。目前的疫情沒有蔓延的危險性。」事實上，東奧烏干達代表隊與南非代表隊已經先後傳出選手確診，而東奧相關工作人員也接連染疫，截至目前為止累計58人。

不僅如此，有更多人因接觸確診者遭到匡列，其中包含出賽選手，恐影響接下來的賽程。東京奧運尚未正式開幕就已經有數十人確診，也讓民眾更加擔憂東京疫情會因此加劇。

日本政府不顧民眾反對堅持舉辦奧運，甚至打出「安心安全的奧運」的口號，但卻仍然壓不住疫情，讓網友質疑，「病毒都已經進到選手村了，到底哪裡安全？」