　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

解封後又得封城？醫提證據：不會就是不會　曝和柯文哲視訊內容

▲▼對「微解封」第一個週末，寧夏夜市攤商也做好準備。（圖／記者邱中岳攝）

▲微解封夜市多了許多人潮。（圖／記者邱中岳攝）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男提出證據表示，台灣如果解封，絕對不會跟英國、日本一樣又必須封城。他也分享和台北市長柯文哲視訊聊天，「他每隔幾個月就會跟我聊聊，談談天下大勢。」

19日新增15例本土，沈政男在臉書指出，好多人可能又要說：嘿，怎麼沒有繼續下降？清零怎麼那麼慢？拜託，沒聽過季諾詭辯嗎？新增案例每周降一半，一半的一半又一半再一半是多少？歹勢，不是零啦，清零絕對可能，而且在不久的將來就會清零，大家必須把清零當成目標！

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男說，19日晚上跟柯文哲視訊聊天，主要就是傳達這樣的訊息，「他每隔幾個月就會跟我聊聊，談談天下大勢。」他認為，台北市防疫其實已經做得很好，他想說的也早已寫在文章，被媒體轉載了，這次主要釐清一些傳染概念。

▼7/26降二級機率高。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼微解封後第一個周末，下班時間台北街頭開始湧現車潮，台北車站及忠孝橋周邊都出現大量車潮。（圖／記者湯興漢攝）

沈政男表示，注意了，病毒不是無孔不入，病毒傳播更不是水銀瀉地，而是必須不戴口罩，在1.5公尺內互動15分鐘以上，才會傳染啦！如果你以為3秒鐘互動就可能被傳染，當然會覺得清零很困難，其實清零有夠簡單啦！

沈政男指出，好多人都被歐美誤導了，以為病毒很容易傳播，「其實他們的人際互動方式跟我們差很多啦」，證據是有沒有看到Delta變種在屏東被清掉了？

沈政男認為，台灣這次這麼慘，乃因剛好病毒炸到了一個高齡紅燈區，以後不會再出現了，「絕對不會說，解封以後，喔，2、3周過去就會跟英國、日本一樣，又必須封城。不會就是不會啦！」

沈政男說，證據是去年的R值是多少？乘以1.5就是今年解封後的R值，即使超過1，也不會太高啦；柯文哲有問他，怎麼會畫那些流行病曲線，「吾少也賤，故多能鄙事，都是自學而來。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

ET快訊
戴資穎坐經濟艙「總統竟秒道歉」　他1句話解盲！網：戴罪立功
重大研究！美發現「超級抗體」能對抗所有新冠病毒　連SARS也
快訊／選不了接種區域！疫苗預約系統「故障20分鐘」　他崩潰：
烟花午後變中颱！最快「明晨發海警」　暴風圈周五恐觸陸
快訊／韓大咖女星確診新冠肺炎！　密切接觸染疫工作人員
烟花後面「長出第三颱」模式曝！　路徑恐偏南撞進台灣
快訊／「查帕卡」搶先變中颱！最新路徑預測出爐
比奧運「窮到只能一台飛機嗎」！　小小瑜驚曝總教練掛名內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣體壇照妖鏡！「25年歷任中華奧會主席」曝光　網：被財團綁架

「其他選手被當韭菜？」她4點開砲：官員平常各種拗、得牌來沾光

高端通關「想換打國產疫苗」　醫4點建議：預約到就先接種

飛日本坐經濟艙　日網喊「3小時還好吧」！鄉民揭憤怒點：政府騙人

「台灣窮到無法負擔5年一次商務艙費用？」　醫：很難動這些人

新北藝文場館「5館1園室內開放」　7／22起線上預約措施一次看

烟花午後將變中颱！最快「明晨發海警」　暴風圈周五恐觸陸

戴資穎3星飯店評價湧入　網友狂洗5星「手動幫球后升級」

選不了接種區域！疫苗預約系統「故障20分鐘」　他崩潰：又壞掉

奧運選手搭經濟艙「真的很嚴重？」　網指1關鍵氣到最高點：不知恥

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

台灣體壇照妖鏡！「25年歷任中華奧會主席」曝光　網：被財團綁架

「其他選手被當韭菜？」她4點開砲：官員平常各種拗、得牌來沾光

高端通關「想換打國產疫苗」　醫4點建議：預約到就先接種

飛日本坐經濟艙　日網喊「3小時還好吧」！鄉民揭憤怒點：政府騙人

「台灣窮到無法負擔5年一次商務艙費用？」　醫：很難動這些人

新北藝文場館「5館1園室內開放」　7／22起線上預約措施一次看

烟花午後將變中颱！最快「明晨發海警」　暴風圈周五恐觸陸

戴資穎3星飯店評價湧入　網友狂洗5星「手動幫球后升級」

選不了接種區域！疫苗預約系統「故障20分鐘」　他崩潰：又壞掉

奧運選手搭經濟艙「真的很嚴重？」　網指1關鍵氣到最高點：不知恥

10／1上線！　持港澳台居民居住證在北京可加入基本養老保險

台灣體壇照妖鏡！「25年歷任中華奧會主席」曝光　網：被財團綁架

吳亦凡登BBC各大外媒！陸網：他是加拿大人非國人

費玉清66歲為何不結婚？　張菲爆料「家中1怪癖」：怎毛病那麼多

比賽輸了！賽鴿遭「剪斷羽毛」丟沙灘　救援人痛心：牠們也是生命

「其他選手被當韭菜？」她4點開砲：官員平常各種拗、得牌來沾光

爽搭商務艙長官名單曝光　李德維：若非臨時取消恐怕還會加一個唐鳳

蔡英文承諾跳票！　他抓包：商務艙根本不在體育署規劃

國1三義段火燒車！13年轎車爬坡冒煙2人快閃　秒見引擎蓋噴火舌

產油國達成增產協議　美油期貨一度暴跌7.5％！

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

京站威秀7／20全面關閉消毒！

高端過關　館長這句話被讚「真男人」

林義傑喊話總統「道歉沒用」：別馬後砲檢討體育署

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

怪颱烟花恐登陸北台灣　最新暴風圈侵襲率達59%

戴資穎住3星飯店　網「時中體」狂酸

烟花強襲！最快今變中颱　全台周四起防強風豪雨

World Gym會員確診再加1！　長春店中鏢

「葡萄界愛馬仕」每顆破萬　在台中貴婦超市秒殺

邰智源「神預言」曝：狗官去坐貨艙

更多熱門

相關新聞

40年老牌華僑大舞廳亮熄燈號

40年老牌華僑大舞廳亮熄燈號

全國疫情嚴峻，八大行業全面停擺，有40年歷史的「華僑大舞廳」，也在近日傳出永久停業，華僑大舞廳在1980年代曾經全北市生意最好的舞廳，每天上門的客人絡繹不絕，甚至還有日本客慕名而來，有一說是舞廳風潮沒落，生意不佳關門，但也有一說是房東要將房子收回準備都更。

19人擠小房間天九牌輸贏　群聚最高開罰570萬

19人擠小房間天九牌輸贏　群聚最高開罰570萬

台灣再贈巴西戈亞斯州15萬片口罩

台灣再贈巴西戈亞斯州15萬片口罩

京站威秀20日停業一天！北市府證實：有職員確診

京站威秀20日停業一天！北市府證實：有職員確診

《大叔的愛》田中圭突發燒確診！

《大叔的愛》田中圭突發燒確診！

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫解封沈政男

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

京站威秀7／20全面關閉消毒！

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

限吳亦凡24小時退圈…都美竹突失聯

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面