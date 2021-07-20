解封後又得封城？醫提證據：不會就是不會　曝和柯文哲視訊內容

▲微解封夜市多了許多人潮。（圖／記者邱中岳攝）



記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男提出證據表示，台灣如果解封，絕對不會跟英國、日本一樣又必須封城。他也分享和台北市長柯文哲視訊聊天，「他每隔幾個月就會跟我聊聊，談談天下大勢。」

19日新增15例本土，沈政男在臉書指出，好多人可能又要說：嘿，怎麼沒有繼續下降？清零怎麼那麼慢？拜託，沒聽過季諾詭辯嗎？新增案例每周降一半，一半的一半又一半再一半是多少？歹勢，不是零啦，清零絕對可能，而且在不久的將來就會清零，大家必須把清零當成目標！

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沈政男說，19日晚上跟柯文哲視訊聊天，主要就是傳達這樣的訊息，「他每隔幾個月就會跟我聊聊，談談天下大勢。」他認為，台北市防疫其實已經做得很好，他想說的也早已寫在文章，被媒體轉載了，這次主要釐清一些傳染概念。

▼7/26降二級機率高。（圖／記者湯興漢攝）



沈政男表示，注意了，病毒不是無孔不入，病毒傳播更不是水銀瀉地，而是必須不戴口罩，在1.5公尺內互動15分鐘以上，才會傳染啦！如果你以為3秒鐘互動就可能被傳染，當然會覺得清零很困難，其實清零有夠簡單啦！

沈政男指出，好多人都被歐美誤導了，以為病毒很容易傳播，「其實他們的人際互動方式跟我們差很多啦」，證據是有沒有看到Delta變種在屏東被清掉了？

沈政男認為，台灣這次這麼慘，乃因剛好病毒炸到了一個高齡紅燈區，以後不會再出現了，「絕對不會說，解封以後，喔，2、3周過去就會跟英國、日本一樣，又必須封城。不會就是不會啦！」

沈政男說，證據是去年的R值是多少？乘以1.5就是今年解封後的R值，即使超過1，也不會太高啦；柯文哲有問他，怎麼會畫那些流行病曲線，「吾少也賤，故多能鄙事，都是自學而來。」

►本文獲得沈政男醫師授權。