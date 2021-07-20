40年老牌華僑大舞廳亮熄燈號　80年代動滋龍頭一路紅到日本

記者邱中岳／台北報導

全國疫情嚴峻，八大行業全面停擺，有40年歷史的「華僑大舞廳」，也在近日傳出永久停業，華僑大舞廳在1980年代曾經全北市生意最好的舞廳，每天上門的客人絡繹不絕，甚至還有日本客慕名而來，有一說是舞廳風潮沒落，生意不佳關門，但也有一說是房東要將房子收回準備都更。

據了解，全國疫情嚴峻，從5月19日開始全國進入3級警戒，除了餐廳、KTV以及網咖不能開之外，八大行業也是全面停擺，位於北市中正區濟南路上的「華僑大舞廳」則傳出要歇業的消息，此消息一出，引起許多曾經見證華僑大舞廳風華時代的人感嘆：它曾是舞廳界的龍頭。

▲1980年代是華僑大舞廳的全盛時期，經營40年，曾紅極一時，卻在疫情期間亮起了熄燈號。（圖／記者邱中岳攝）

據知情人士透露，華僑大舞廳約有40年的歷史，也見證了1980年代台灣的經濟繁榮，當時主要上門的客人主要以商務客、日本客為主，另外也有道上兄弟會前往消費，當時華僑大舞廳生意相當好，據悉在節日舉辦活動時，曾經創上單日上千萬的業績。

早期華僑大舞廳有駐唱歌手，許多知名的80至90年代歌手在走紅前，都曾經在華僑大舞廳駐唱，每天都有上百名小姐上班，主要工作就是陪客人跳舞賺錢，早期南部北上求職的小姐，首選幾乎都是華僑大舞廳，在3年多前易主，由松聯幫幫主「牛奶」接手。

據悉，舞廳分成下午場、晚場，下午場俗稱「茶舞」，從下午1點多開始至晚上7時許，晚場則是「晚舞」，從晚上8時許開始至凌晨12時許，茶舞消費較為便宜，每6分鐘110元，晚舞消費則較貴，每6分鐘要價170元，每6分鐘都會有「記檯」人員登記。

▲華僑大舞廳傳出永久歇業，讓許多曾經見證歷史的人感嘆，「曾是舞廳龍頭」。（圖／記者邱中岳攝）

但近日卻傳出風靡一時的華僑大舞廳亮起熄燈號，知情人士透露，近年因許多八大行業興起，舞廳風潮也逐漸沒落，所以生意上也大打折扣，且停業期間每個月花費相當沉重，不堪負荷所以才會選擇結束營業。

但也有另一說法表示，因為華僑大舞廳位於中正區濟南路上，因為要都更，所以房東在疫情期間，將房子收回，雖然熄燈原因眾說紛紜，但歷經40年的華僑大舞廳，在許多80、90年代間，確實曾經蔚為風潮。

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