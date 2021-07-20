19人擠小房間天九牌輸贏！群聚最高開罰570萬　嘆：贏的都不夠賠

▲高雄市大社一間鐵皮工廠藏地下賭場，被警方查獲18名賭客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

目前雖然微解封，但還是屬於三級警戒期間，還是有人大搞危險群聚！高雄市一名王姓男子在大社一間鐵皮工廠經營地下賭場，小小房間擠滿18名賭客，員警上門查緝的時候，看到這一幕都傻了眼，全部先開單舉發，一張罰單最多可罰30萬，19人總共可罰570萬，現場查扣賭資才22萬多元，讓這群賭客大嘆贏的也都不夠罰。

19日中午左右，員警接獲檢舉線報前往大社區萬金路，果然發現一間鐵皮工廠裡頭藏了天九牌的地下賭場，只是一進去讓員警不知道該怎麼說，因為小小房間當中，除了有一名58歲的王姓主持人之外，還有18位賭客，完全不甩禁止「群聚令」，雖然目前已經是微解封，別說「非同住家人」不能玩桌遊之外，就連麻將也不能打，現在還搞19人的地下賭場。

▲高雄市大社一間鐵皮工廠藏地下賭場，被警方查獲18名賭客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

分局出動了30名警力，團團包圍工廠，不過賭客正在小房間裡頭廝殺起勁，根本就不知道員警上門，連後門也堵了，一個都跑不掉，只好乖乖的被安排在空曠地方接受開單，18名賭客全都是做工的人，只是一聽到光是違反防疫規定，一個人都可能面臨最高30萬的罰金，他們大嘆：贏得都不夠賠。

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