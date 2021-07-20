快訊／京站威秀20日停業一天！北市府證實：有職員確診　緊急疫調匡列

記者袁茵／台北報導

三級警戒延長至7月26日，不過指揮中心也宣布13日起「微解封」，其中包括電影院等場館有條件開放；不過就在微解封一週左右，台北京站威秀影城19日深夜緊急宣布，20日停業一天。對此，台北市政府20日證實，有接獲個案通知，確診者職場為京站威秀，已全面展開疫調。

▲京站威秀影城13日微解封，影廳工作人員開映前清消環境，但20日卻爆出有職員確診。（資料圖，圖中人員非文中當事人／記者屠惠剛攝）

台北京站威秀影城19日深夜在臉書粉絲團發文表示，為配合防疫，故於7月20日全面關閉進行商場與影城消毒，如已預訂台北京站威秀影城電影場次，官方網路平台訂票尚未取票者，可直接在網路上取消訂票；如果現場購票、網路訂票已取票、超過線上退票2小時規定者，請與影城現場連繫，可於8月20日前至影城現進行退款事宜。

針對京站威秀20日緊急停業一天，台北市政府20日表示，19日晚間11時接獲確診個案通知，該案職場為京站威秀，20日上午已全面展開疫調及針對職場接觸者匡列及處理，相關細節待疫調後說明。

此外，同一棟大樓的京站時尚廣場也於19日在臉書提及，20日自主停業一天進行清消。京站表示，針對近2日台北車站地下街感染事件，因地下街動線複雜，京站時尚廣場位處經過要道，為避免群聚感染風險，同時考量為提供顧客、同仁更安心的購物及工作環境，京站時尚廣場台北店決定20日自主停業，進行更完善清潔消毒措施，絕對不是因為有確診者足跡或櫃姐確診，才進行消毒，請大家放心。