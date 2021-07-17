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雪乳5胸妹創業「依偎床畔」魔鬼視野曝　高CP值老司機眼灼傷

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲線報，1名越南籍逃逸外勞被遣返後又偷渡返台，與男友一起經營應召站，越女找來同鄉賣淫，再由男友出面租房、收錢，每次賣淫價格約1千5百元至2千2百元，由賣淫女與2名主嫌均分。

警方調查，32歲的韋姓越南女與51歲的翟姓男友共組賣淫集團，主要在林森北路、新生北路一帶，以每個月1萬2千元至1萬6千元的租金承租套房，再由韋女找尋逃逸的「同鄉」加入賣淫行列。

▲▼中山分局發現偷渡來台的韋姓越南妹與男友，揪同鄉下海賣淫，甚至在網路上攔客。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中山分局發現偷渡來台的韋姓越南妹與男友，揪同鄉下海賣淫，甚至在網路上攬客。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，16日上午7時許，兵分5路，先在林森北路租屋處逮捕韋女、翟男，後續又在5間套房內逮捕5名越南籍女子，初步清查有4名賣淫妹逾期居留，另名則是偷渡來台淘金。

警方在2名主嫌家中搜出27萬8千元現金，又查獲2本帳冊，另外還有叩客用的手機等證物，訊後依違反社維法、刑法妨害風化及入出國及移民法等罪嫌移送法辦，案內6名越南籍女子後續將遭強制出境。

▲▼中山分局發現偷渡來台的韋姓越南妹與男友，揪同鄉下海賣淫，甚至在網路上攔客。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市中山分局在3級警戒期間，查獲偷渡女揪同鄉「賣淫淘金」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，主嫌韋姓越南籍女子，從2019年遭潛返回國，但卻在2019年10月又偷渡來台，並且透過關係找到同鄉「賣淫賺錢」，每次賣淫收費1千5百元至2千2百元，所得與賣淫女均分。

警方初步懷疑，5名越南籍賣淫女從事不法性交易超過1年，目前將深入追查是否有其他共犯未查獲，也呼籲疫情期間警方作為仍不打烊，也將持續打擊不法。

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