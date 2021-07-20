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國道5車連環撞！哥哥下車警戒　下秒目睹弟「噴出副駕駛座」慘死

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

國道一號南下352.7公里附近、橋頭路段20日凌晨發生一起嚴重的5車連環撞車禍，事發當時銀色車輛的駕駛疑似因為天雨路滑，失控自撞護欄，最後停於中線車道，當時駕駛下車到路肩警戒。未料，後方的車輛閃避不及撞上轎車，導致車內的乘客撞飛車外，經送醫搶救後宣告不治。

▲國道凌晨車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國道凌晨車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

這起事件發生在20日凌晨12時許，當時一名男子駕駛銀色轎車行經上述路段時，操作失控先撞擊內側護欄，再撞擊外側護欄後停於中線車道，事故發生之後，駕駛下車在路肩警戒，而坐在副駕駛座的弟弟則未立即下車。緊接著先是後方一輛車壓到銀車車體散落物爆胎後停於路肩，再之後又一輛轎車因閃避不及追撞銀色轎車。

▲國道凌晨車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國道凌晨車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

接連三車事故之後，第四輛車也因壓到車體散落物而爆胎，第五輛車則是因為閃避不及，猛力追撞銀色轎車，導致車上的駕駛弟弟被重重拋飛車外。據悉，當時銀車駕駛在自撞護欄後，就隨即下車警戒，而他表示，當時弟弟還在副駕駛座上，之後遭到最後一車猛烈一撞之後，才整個人突然飛出車外，而見到消防員抵達現場後，銀車駕駛也不斷哀求消防員：「救救我弟弟」，但儘管消防員第一時間對其實施急救，駕駛的弟弟仍是不幸宣告不治。這起事故總共造成2人受傷、1人死亡，而至於事故詳細發生原因，仍有待進一步調查。

▲國道凌晨車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國道凌晨車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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