行政院長蘇貞昌有意規劃振興券　黃偉哲：感謝期待

▲行政院長蘇貞昌表示，政府會想辦法協助餐飲、零售、旅宿、展演藝文活動等4項產業，因疫情還在三級警戒，時間到自然會規劃振興券，黃偉哲對此表示感謝期待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲向立法院黨團建議行政院發放5000元消費券振興經濟，行政院長蘇貞昌19日表示，政府會想辦法協助餐飲、零售、旅宿、展演藝文活動等4項產業，因疫情還在三級警戒，時間到自然會規劃振興券，黃偉哲對此表示感謝期待。

黃偉哲說，這方面非常感謝行政院蘇院長，能夠對於將來7月26日以後，甚至之後，在警戒降級之後，民眾可以出來做消費之後所做的一個設想，包括餐飲、零售、藝術展演、藝文，這些其實都是受衝擊最嚴重的，包括一些旅行社啦、這些旅宿業者、旅行還有住宿業者，還有餐飲業者、還有零售業者，其實他們都受到相當多的衝擊，還有藝文人士他們也受到相當衝擊，所以說政府在這方面能夠提前思考，能夠有一些實際上的作為，我們是熱切地期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

那至於這個部分推出的時機點，黃偉哲說，他相信中央有一些考量，那這也不是對於某一個人的回應，或對某些人回應，他相信中央會有這思考，甚至在更早以前，不管是執政黨立委，或是在野黨立委，或是說其他的團體都有對於政府是否要發放現金、發放消費券，金額是多少，各界都有建言，很多建言政府都聽到，那當然會做一些規劃，我們也非常感謝，而且是非常期待。

對於全國疫苗登記的人數中，有一半的人是登記莫德納疫苗，但莫德納疫苗的數量卻沒有這麼多，惟恐會誤導民眾，黃偉哲表示，這原說有媒體人認為說讓民眾預約莫德納是幻想中的幸福，我們不以為然，因為坦白講，很多種疫苗只要是符合檢驗合格的疫苗都是好的疫苗，所以說，第一個政府也開放民眾可以做挑選，當然疫苗隨著到達的不同的時程，因而有不同施打的時程，並不代表接下來就沒有莫德納，所以他不知道這樣子所謂幻想中的幸福指的是什麼意思？

黃偉哲說，接下來到9月份還有BNT，BNT有分企業捐贈、宗教團體捐贈，我們非常感謝鴻海集團的郭台銘董事長，也非常感謝台積電，也非常感謝慈濟基金會，除此之外，政府也有購買一些，這樣子各種各式各樣的疫苗將來都是可以到達的，只是現在還沒有到達，所以不是幻想，世界上很多國家連幻想的機會都沒有，很多很多疫情比我們嚴重多少倍的國家，他們連疫苗到達的覆蓋率也好，或是即將到達的疫苗有多少，政府都沒有辦法掌握，因為很多國家是沒辦法自行製造疫苗的，那沒有辦法自行製造就必須要去跟人家買，現在疫苗是買方市場，所以很多國家不管是使用各種外交的手段也好，或使用各種經濟的手段也好，其實大家都在搶，其實我剛剛提過，大家互相體諒，應該是這樣子，所以無所謂幻想，他相信不是人民幻想。

黃偉哲再次強調，不管是購買疫苗的人或是醫護人員，其實大家都已經非常努力了，這點要這樣說，也就是說接下來不管是莫德納或其他種的疫苗都會陸陸續續到達，基本上這不是一個幻想。

「VORNADO沃拿多7吋循環扇」



