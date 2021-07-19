蘇貞昌替東京奧運選手送機　預告安排「英雄遊行」等大家凱旋

▲行政院長蘇貞昌替奧運選手送機。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

我國東京奧運代表團在19日上午，從松山機場以包機方式前往日本東京。對此，行政院長蘇貞昌也特別前往機場送機，他在致詞時勉勵大家，不要有壓力，國人會做後盾，祝福大家好好表現；同時也透露，在大家凱旋歸國時，會安排「英雄遊行」來迎接。

我國東奧代表團共取得18個運動種類、68個席次，是歷屆最多，代表團總共有179人，會陸續分為五梯次出發，今天主團包機共有134人，一早從國家運動訓練中心出發，全程搭乘專車、高鐵包艙抵達松山機場，再搭乘華航包機前往日本東京，行政院院長蘇貞昌、教育部部長潘文忠、體育署長張少熙都將親自送機。

蘇貞昌在致詞時表示，他今天很榮幸借選手們的福氣，穿上中華隊的服裝，特別專程到機場送機。他說，每一位選手可以到奧運殿堂都是這輩子最大光榮跟期待，大家不但有最好條件，也是經過最辛苦訓練，做好最大準備，到最大奧運殿堂為國爭光。

▼行政院長蘇貞昌替奧運選手送機。（圖／行政院提供）



蘇貞昌說，他代表政府、代表國人同胞，期待選手們盡最大的努力得到最好成績，不要有壓力，但要知道全國同胞都會做後盾，祝福大家有最好表現。

在過去這段時間，蘇貞昌說，政府從各方面，從體育場所、訓練中心，都可以做到最好，為選手們做最客製化的幫忙。他也笑說，各方面都希望可以做到更好，當然一定有不夠好的地方。

蘇貞昌表示，奧會主席隨時都會跟他抱怨哪裡不夠好，因此他也叮嚀所有人，如果有哪裡不夠好，就隨時跟奧會主席說，「他肚子可以容納很多東西，他會跟我講」。

最後，蘇貞昌表示，很期待大家就要出國比賽，希望帶好成績回國，屆時也會像過去回國時，給大家安排「英雄遊行」，讓大家以選手們為榮。

▼行政院長蘇貞昌替奧運選手送機。（圖／行政院提供）