黃偉哲耀登美國哥倫布市新足球主場大螢幕　獻上台南最熱情加油聲

▲台南市長黃偉哲受邀錄製為機組員隊加油的影片,於開幕首戰於該球場大螢幕播放,與現場2萬名觀眾一起為哥倫布市主場隊加油應援。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

台南市位於美國俄亥俄州的姊妹市哥倫布市的足球隊哥倫布機組員隊(the Columbus Crew)新主場本月落成,並於當地時間7月3日盛大啟用,進行首場售票比賽,台南市長黃偉哲躍登該球場大螢幕,為現場2萬名觀眾獻上來自姊妹市最熱血沸騰的加油歡呼「Go! GO!Grew! 加油!加油!」。

美國哥倫布市啟用哥倫布市機組員隊新主場,象徵一個全新的開始,哥倫布市也邀請姊妹市台南市長黃偉哲為新球場的啟用錄製一小段,為主場隊機組員隊加油的影片,於開幕日7月3日首戰於該球場大螢幕播放,與現場2萬名觀眾一起為哥倫布市主場隊加油應援!

黃偉哲於影片中獻上來自台南最熱情的加油:「哥倫布市的足球粉、各位朋友,大家好! 我是台南市長黃偉哲。我們很興奮能透過這項運動來連結台南市與哥倫布市,讓我們一起欣賞比賽! Go Grew! Go Go Go! 加油 加油 加油!」現場觀眾熱情加油聲不絕於耳! 全場球迷都沉浸於熱血沸騰加油歡呼聲中!

黃偉哲表示,美國與台灣在防疫戰役中是最相挺的夥伴,他也特別感謝美國捐贈予台灣疫苗,協助台灣一起攜手共渡難關。

哥倫布市與台南市締盟於1980年,2020年適逢兩市締盟40週年,因疫情緣故,取消各項慶祝活動。但兩市友誼不因疫情而受影響,2020年美國疫情嚴峻,台南市送上防疫物資醫療口罩、護目鏡等為哥倫布市加油!2021年初變種病毒開始流行,台南市也致信哥倫布市表達慰問之意,展現來自姊妹市的關懷。

「VORNADO沃拿多7吋循環扇」