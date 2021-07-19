民進黨團支持政院再推振興券　「普發現金還是不可取」

▲行政院去年推出振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣近期本土確診數字下降，隨著防疫規定漸漸鬆綁，行政院擬再次發放振興券。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳19日表示，根據民進黨團了解，國發會正在研議跟規劃當中，但是普發現金還是不可取，因為等於沒有貧富差距，或者真正紓困到有困難的產業。

民進黨團19日上午召開「前進東奧，台灣加油」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，民進黨團有把各地方民意代表，對於振興產業的聲音傳達給行政院，而就民進黨團所了解，國發會正在研議跟規劃當中，在台灣疫情可控制的狀況下，怎麼讓各地的內需型產業可以獲得振興，民進黨團一定非常支持。

劉世芳也說，希望行政院在規劃相關方案時，考慮到怎麼樣用最方便的方式，在不要引起疫情嚴峻的狀況下，處理不管三倍券或其他振興券的問題，但是針對國民黨團所提要普發現金，民進黨團還是覺得不可取，因為等於沒有貧富差距，或者真正紓困到有困難的產業。

此外，行政院長蘇貞昌上午受訪時表示，去年發行「三倍券」非常成功，人民參與程度達到99％以上，帶來1000億元的效益，疫情衝擊內需市場最受激盪，政府想怎樣如何讓餐飲、零售、旅宿，甚至展演藝文活動等，都希望可以來幫忙。

不過，蘇貞昌也說，目前疫情還在警戒中，還不能鼓勵民眾消費，所以政府希望給受衝擊產業個人多一點幫忙，時間到了自然會提出。

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