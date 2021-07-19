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快訊／陳時中「疫情已近降二級標準」　蘇貞昌指派李孟諺盤整降級準備

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌19日上午召開擴大防疫會議，會中衛福部長陳時中表示，疫情已近降二級標準。對此，蘇貞昌則要求相關部會預做準備，遵照指揮中心所定原則，依各管業務的具體情形，訂定符合防疫需求的相關指引，並請秘書長李孟諺協助盤整，以利民眾遵循並保護國民健康。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌邀集指揮中心指揮官陳時中部長、內政部徐國勇部長、教育部潘文忠部長、經濟部王美花部長、交通部王國材部長、勞動部許銘春部長、文化部李永得部長、農委會陳吉仲主委、內政部陳宗彥次長、衛福部石崇良次長、薛瑞元次長、疾管署周志浩署長、莊人祥副署長、羅一鈞副署長、食藥署吳秀梅署長等部會首長，針對防疫物資、醫療資源、疫情發展情形，以及防疫警戒等級調整與各行業管制鬆綁等議題進行討論。

衛福部在會中報告指出，目前包括口罩、防護衣、防疫酒精等防疫物資都有做充足的準備；另外，目前全國7,302床的專責病房尚有90.9%的空床率，中央集中檢疫所亦有77.7%的空床率，尚足因應。

至於全球以及國內疫情發展情形，陳時中表示，三級警戒防疫措施自上週適度鬆綁後，由於國人大都能配合相關指引規範，目前疫情趨緩，已接近降為二級的標準，但考量到國際疫情依然嚴峻，我邊境管制仍應嚴防，不可鬆懈，而國內警戒縱使降級，也需同配合嚴謹的管制措施，緩步實施。

蘇貞昌在聽取醫療物資整備情形，以及疫情發展情形後表示，面對全球疫情持續升溫，有關邊境管制部分仍必須嚴格執行，而台灣在國人的配合下，疫情得以稍獲控制、朝好的方向發展，但也不能掉以輕心，未來管制即使降級，也應循序漸進，仍請相關部會預做準備，妥為規劃，按指揮中心所定原則，依各管業務的具體情形，訂定符合防疫需求的相關指引，並請李孟諺協助盤整，以利民眾遵循並保護國民健康。

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