高雄氣爆夫妻成焦屍！高大成曝他殺關鍵　將再解剖追通聯查真相





▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄左營區舊城巷18日晚間發生住宅氣爆火警，一對夫妻被燒成焦屍，兩人都陳屍臥室，房內還發現一支瓦斯桶，金姓男子倒在角落，他的太太楊姓女子則躺在床鋪附近。檢警進行相驗，但因為外觀焦黑無法辨識，已安排法醫研究所解剖，具體死因要等法醫研究所報告及火災鑑識報告等證據才可判斷。

▲楊女的母親(紅衣)也到殯儀館，面對女兒死亡不發一語，難過掉淚 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄左營一對夫妻18日晚間雙雙葬身火窟，警消在屋內發現一支瓦斯桶就擺在他們陳屍的臥室裡。檢警19日上午進行相驗，但因為外觀焦黑無法辨識，已安排法醫研究所22日進行解剖，具體死因要等法醫研究所報告及消防局火災鑑識報告、及相關現場證據再判斷。警方表示，目前尚未取得新事證，由於手機已經燒毀，金男也與家中親屬斷聯一段時間，因此生前交往對象和通聯紀錄還在清查中。

這起火警就發生在18日晚間10點多，屋內一對夫妻已經成兩具焦屍，分別是60歲的金姓男子以及他的52歲楊姓妻子，楊女是身障人士，兩人在去年才公證結婚，搬到這個地方才2年。消防人員入內發現金姓男子倒在角落，他的太太楊姓女子則躺在床鋪附近，還在旁發現一支瓦斯桶，現場還能聞到瓦斯味，到底起火原因為何，還有待後續調查釐清。

時間對我們來說完全沒用！

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