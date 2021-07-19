快訊／新北確診者曾在義享天地某火鍋店上班！衛生局匡列36人採檢

▲高雄市連續18天零確診，但今天新增新北確診者活動史。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市連續18天零確診，不過有確診者足跡公布。衛生局表示，個案是新北確診者，3月中至6月底都在高雄義享天地某火鍋店工作，7月11日出現症狀，17日確診，CT值30。個案匡列密切接觸者、同住者2人，PCR皆陰性；職場接觸者13人、大樓居住地管理員等21人，初步快篩陰性，PCR仍檢驗中。

衛生局指出，新北個案15513，7月11日出現發燒、咳嗽、胸悶等症狀，17日PCR採檢陽性確診，CT值30，疫調發現個案曾有高雄活動史，18日由新北市府轉知高雄市。

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▲新北個案於高雄活動史。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，經疫調發現，個案3月15日就居住於高雄市，租屋於鼓山區，並在義享天地某火鍋店內工作，直到6月29日才離開高雄北上。義享天地18日接獲衛生所通知後，也依據防疫SOP進行全館消毒。

衛生局指出，個案共匡列高雄2名密切接觸者、同住人2名，PCR採檢皆為陰性；另職場接觸者13人、大樓管理員、司機等21人，初步快篩都是陰性，PCR結果仍檢驗中。

衛生局表示，根據個案發病日往前推算，潛伏期大概與高雄較無相關性，因個案目前在台北活動，是否有其他感染風險，仍待新北市府確認。

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