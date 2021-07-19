南北賣場一晚炸裂！鄉民全急了「726很危險」：這兩天一堆往外跑

▲高雄義享時尚廣場、林口三井OUTLET驚傳確診，雙雙停業消毒。（圖／翻攝業者臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

眼看7月26日有望降級或解封，林口三井OUTLET與高雄義享時尚廣場今（19日）卻紛紛傳出有確診病例，緊急宣布自主停業，進行內部大清消作業。消息曝光後，立刻引起許多網友直呼完蛋，「炸裂了，南北賣場都在封清，一堆天才還去逛街」、「這兩天一堆往外跑！」

「Mitsui Outlet Park」林口今上午在臉書公告，為響應政府政策，19日自主停業一日，停業期間將進行內部大清消作業，並表示，「期待明天會更好，造成不便，敬請見諒。」業者也證實，專櫃通報有員工確診。

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高雄市的義享時尚廣場昨（18日）深夜也在臉書發出公告表示，為落實防疫政策及確保消費者與同仁安全，7月19日（一）將停業1天進行全店清潔消毒作業，造成不便，敬請見諒。針對此事，高雄衛生局稍早證實，該地點為作晚由新北市政府轉知確診個案於6月底足跡所至。

▲南、北賣場驚傳確診者足跡，引發網友熱議。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

針對南北兩大賣場紛紛緊急停業的消息，引起批踢踢八卦板的網友紛紛直呼，「炸了！炸了！」、「7/26真要解封，只怕很快又炸了」、「南北賣場都在封清，一堆天才還去逛街」、「這種地方根本防不了，人太混雜了」、「這兩天一堆往外跑！」、「解封期待要落空了，悲憤中」。