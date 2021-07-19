高雄氣爆雙屍案驚爆他殺！夫2年花光500萬祖產　高大成曝關鍵

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市左營舊城巷發生火警，造成一對夫妻被燒成焦屍，雖然兩人都陳屍臥屍，不過金姓男子在角落，附近又有燃燒的瓦斯空桶，另外他的楊姓妻子因為行動不便，陳屍靠近門口的地點，法醫高大成依照經驗判斷直覺認為不單純，喊話：「這是他殺」。

▲金姓男子的岳母（左）也到殯儀館，面對女兒死亡不發一語，難過掉淚 。（圖／記者吳世龍攝）

這起火警就發生在18日晚間十點多，火勢撲滅之後，消防員在清理火場時，發現屋內臥室有兩具焦屍，分別是60歲的金姓男子以及他的52歲楊姓妻子。楊姓妻子是身障人士，兩人在去年才公證結婚，搬到這個地方才2年。高雄市消防局第二大隊副大隊長樓鎮宇說：「在臥室有發現一桶正在燃燒的瓦斯桶，然後就將它撲滅，進入室內的時候有聞到瓦斯味道，從臥室進去之後，就發現左側躺一名女性死者，也是靠近在床鋪旁邊，男子屍體在房間角落，瓦斯桶在男生的旁邊」。

▲金姓男子的弟弟（紅圈）也到殯儀館 。（圖／記者吳世龍攝）

檢警認為案情不單純，就在19日檢察官進行相驗，而金姓男子的弟弟也到殯儀館，他表示自己與哥哥已經很多年沒有聯繫了，因為哥哥每次聯絡幾乎都是要借錢，之前爸爸留下的房子變賣後500萬，哥哥不到2年就把錢花完了，這幾年不清楚他的狀況，也不知道他有結婚，家裡只有姐姐比較知道他的狀況而已，其他的就不願再談了。

這是他殺！詢問國內知名法醫高大成說出了自己的見解，他說：「逼著她跟著一起死，可能是妻子要跑，才會靠近門邊，可能是要死的時候就把門鎖上，結果妻子要跑的時候，就整個炸開死了，這個照理說應該叫他殺，因為他是自殺，而妻子是他殺，因為妻子是被老公害死的，但是台灣都說這是加工自殺」。

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍，警消進行火場鑑定 。（圖／記者吳世龍攝）

高大成強調：「這就是他殺，這是甚麼加工自殺，人若不想死，你怎麼說是加工，她有想死嗎？」而記者又繼續追問妻子有沒有可能被用「藥物」先迷昏或是殺害，高大成說就算是燒成焦屍，還是透過解剖能夠在胃裡找到蛛絲馬跡，他說：「餵食自殺的話，你要看在胃裡面有沒有顆粒，就看他是吃湯（液）狀或是粒狀，如果是吃粒狀東西，卻沒有在胃裡面發現，就有可能是逼迫服用，不是自己吃下去」。

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