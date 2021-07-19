「小蜜蜂」住家周圍築巢　高雄上半年就清除628件！比例大增



▲小蜜蜂常於住家環境周邊築巢 。（圖／高雄市府農業局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

小蜜蜂入侵台灣，目前發現牠們較常於住家環境附近築巢，像是圍牆邊或陽台等位置隱蔽處，高雄市今年度上半年通報有蜂巢案共978件，其中高達628件就是小蜜蜂通報案，顯示小蜜蜂族群有增多的趨勢。

▲小蜜蜂常於住家環境周邊築巢 。（圖／高雄市府農業局提供）

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小蜜蜂（學名：Apis florea）分布在南亞和東南亞的小型野蜜蜂之一，是蜜蜂屬最原始的存活物種。蜂巢建立在灌木或小喬木的枝條上，中等蜂巢尺寸約20公分，頂端固著包裹於樹枝或桿狀物，蜂群數量由數百隻至上萬隻不等。

▲小蜜蜂常於住家附近築巢 。（圖／高雄市府農業局提供）

小蜜蜂體型較本土常見的西洋蜂或東方蜂嬌小許多，比一塊錢還小，106年首次在高雄發現，是在國際機場跟港灣附近，因此推測因國際交易時帶進，高雄市府農業局與防檢局及國內蜂類專家持續追蹤小蜜蜂動態，目前已知較常於住家環境附近築巢，像是在圍牆邊或陽台等位置隱蔽處，目前摘除後的蜂巢持續委託蜂類專家檢驗皆未發現蜂類寄生病原，經評估對國內原生蜂種威脅性小。

▲農業局呼籲若發現有小蜜蜂築巢，撥打1999由農業局派專人移除 。（圖／高雄市府農業局提供）

一般來說小蜜蜂3天內就能築成一個蜂巢，農業局也分析民眾通報蜂巢狀況，去年共有4838件，其中742件為小蜜蜂，占整體15%；但今年截至6月底止，共通報978件，其中高達628件就是小蜜蜂通報案，比例約占64%，顯示小蜜蜂族群有增多的趨勢。

▲戶外也可見小蜜蜂築巢身影 。（圖／高雄市府農業局提供）

由於小蜜蜂對外界侵擾較敏感，接近蜂巢容易引發蜂群攻擊或逃蜂行為，大部分的人遭小蜜蜂螫刺後，會引發患部紅腫或搔癢感，這類症狀約在數小時內緩解，少數人可能產生過敏反應或毒性反應，得儘速就醫。農業局呼籲，一旦發現小蜜蜂築巢，請撥打1999由農業局派專人移除，以保安全。

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