楊志良稱ANA陰性無抗體才改打　林靜儀：承認相信AZ並不可恥

▲前立委林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前衛生署長楊志良日前參加聯亞疫苗臨床試驗，自稱體內沒有產生抗體，推測自己是打安慰劑後選擇接種AZ疫苗，更直言「是檢驗ANA陰性才打AZ」。對此，醫師林靜儀指出，承認怕死所以跑去打別的疫苗不可恥，「但用錯誤的資訊抹黑國產疫苗研究就很沒倫理了。」

對楊志良稱自己沒有抗體、檢驗ANA陰性才打AZ，林靜儀在臉書上發文回應，「ANA 是抗核抗體（anti-nuclear antibody），是風濕免疫相關疾病的其中一個血清指標。」而COVID-19 疫苗誘發身體對抗武漢肺炎的是中和抗體（Neutralizing Antibody），「那位當國產疫苗人體試驗又跑去打AZ的楊先生是不是哪裡搞錯了。」

林靜儀表示，參與人體實驗可以隨時退出，承認自己怕死所以跑去打別的疫苗不可恥，承認自己比較信任AZ疫苗也不可恥，「但是為了掩蓋自己的自私還用錯誤的資訊抹黑國產疫苗研究就很沒倫理了。」

聯亞計畫主持人黃高彬今也指出，ANA並非研究疫苗效果的指數。對此，林靜儀表示，自己找到聯亞這支疫苗的第一期和第二期延續研究的人體實驗公開資訊，還有第一期研究的動物實驗報告，聯亞驗的正是COVID-19 疫苗誘發身體對抗新冠肺炎的中和抗體(Neutralize Antobody)。

對於楊志良指自己未收到聯亞抽血檢驗通知，林靜儀指出，接種後第幾天需要抽血、抽什麼，都清楚寫在人體實驗的說明上面，同意擔任人體實驗實驗者是必須讀完同意然後才簽名加入的，「前衛生署署長不可能不識字。」

林靜儀表示，參與人體實驗除了要承擔研究風險之外，還要多次抽血追蹤，還要每天記錄自己的身體狀況，若有因為其他原因服藥也必須詳細記載，「參與人體實驗不是去貪圖好處，是為人類科學進展貢獻的。」