台中家教男「比對到很多足跡」　盧秀燕曝：還沒收案持續疫調

▲盧秀燕視察長照中心，說明家教男個案。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中家教男傳播鏈越滾越大，市府認為他對足跡隱匿不實，將開罰最高30萬元。市長盧秀燕19日表示，此案至今還沒收案，市府高度重視，須確定整個隱性傳播鏈都能完全整握，將持續疫調追蹤。

台中30歲家教男（案15386）確診，因疫調過程「語焉不詳」，市府原本認為家教男經警政協尋查出後都承認足跡，因此傾向不罰。但後來發現家教男謊話連篇，在台中10天與人連開6次房竟聲稱「自己去旅館洗澡」並無與人同行，與事實不符，市府昨日晚間宣布，將依傳染病防治法重罰家教男，最高30萬元。

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中市府也掌握到家教男在6月底曾前往到雙北歡樂遊，足跡遍及萬華、中正、中山、松山、北投、大同、信義、板橋、中和等雙北多個行政區，7月2日回台中後，到7月11日總計10天內連住5家旅館、開房6次。目前已跨縣市合作擴大匡列接觸者，總計64人，1人確診（即為搬家男案15428），59人採檢陰性。

台中市長盧秀燕19日上午針對家教男傳染鏈說明，她表示，到目前為止，隨著疫調發現個案的足跡很多，第一時間他並沒有完全吐實，市府透過警政協尋、交叉比對到很多足跡。昨天記者會中已有初步報告。因為有找到活動地點及足跡，所以所有環境都有清消。有關個案入住的旅館房間，下一組客人及旅館所有工作人員都有找到，並進行匡列及篩檢。

她表示，此案至今還沒有完全收案，市府高度重視，須確定整個隱性傳播鏈都能完全掌握，會再繼續追蹤及疫調。市府在疫調過程中發現該名個案並沒有完全吐實，的確有妨礙疫調情形，此案正在簽報當中，依照傳染病防治法，最高可裁罰30萬元。

至於外界關心家教男傳播鏈有4名匡列者檢驗結果，盧秀燕表示，今天下午記者會會再向大家說明。

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