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北斗星號賣油給北韓無罪定讞　小股東自殺亡！船東悲喊：誰能賠償

▲▼北斗星號涉嫌非法賣柴油給北韓，6業者遭台中地檢署起訴。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲北斗星號遭控違反禁令賣柴油給北韓，如今已成廢鐵。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

3年前鬧得沸沸揚揚的北斗星號觸犯聯合國禁令，偷賣油給北韓事件，船東蔡尚霖等人遭起訴後，一二三審都認為無罪，日前定讞。然而，事件發生至今損失破億外，股東破產甚至有人自殺傷亡，蔡尚霖18日說，司法雖還他清白，但哪個國家哪個單位可以來善後，關心他們面臨的困境？

北斗星（POLARIS）號郵輪涉賣柴油給北韓，遭聯合國通報2018年1月至11月間在東海經營海上加油站，還曾賣油給遭聯合國安理會禁運的北韓船隻。台中地檢署2019年將合夥經營海上加油站的船東蔡尚霖與股東等5人及緬甸籍船長，依違反《商業會計法》、偽造文書罪嫌起訴。然而，一二審法官都認為，在公海上賣油不違法，均判無罪。經上訴到最高法院，日前仍駁回上訴，全案定讞。

▲▼北斗星號遭聯合國通報賣油給北韓(左)，船隻與北斗星號特徵諸多不符。（圖／蔡先生授權提供）

▲北斗星號遭聯合國通報賣油給北韓(左)，船隻與北斗星號特徵諸多不符。（圖／蔡先生授權提供）

船東蔡尚霖今天出面說明整個事件過程的無奈與遺憾。他表示，公司第一時間就接到聯合國成員寫e-mail告知有此事，希望公司能說明。他們也立刻透過翻譯，回信給對方。但應該是聯合國通報台灣政府，明明聯合國的空拍紅外線照片的船隻，跟北斗星號的外觀有明顯差異，他也在台中地檢署檢察官開庭時，就拿出比對照片，證明該船並非北斗星號。但檢察官卻不採信，直接將他們起訴。

蔡尚霖說，一審、二審法官都認為無罪，但檢察官卻都堅持要上訴，讓官司纏訟2年多才結束。他認為台灣政府與美國友好，政府受命調查，台中地檢署為達成高層指派任務，才會如此積極的上訴，甚至由主任檢察官出來辦案，就是讓司法流程走完，才好向美國交代。

他表示，2年多的司法纏訟，讓他身心俱疲，到現在的損失，初估也有上億元。另外，北斗星號當時以200萬美金購入，事發後放在港口2年，都沒任何保養維修，到現在已成廢鐵，根本不知剩多少價值。船隻放在港口的相關費用仍必須繳付，到現在已支出600多萬。

▲黃建威聽說在台灣可以掛布條陳情，所以他們在船上掛了很多白布條。（圖／船員黃建威提供）

▲北斗星號船員受困船上，在船上掛白布條。（圖／船員黃建威提供）

蔡尚霖表示，當初有4、5位小股東想多增加點收入，投入資金經營，卻因此事血本無歸，有的人家庭關係破裂，公司倒閉，更有一位因此自殺身亡。如今，司法還他們清白，到底有誰為此事出來道歉，蒙受的社會壓力及損失，誰能賠償。或許可以申請國賠，但那曠日廢時，而且被司法搞成這樣，司法還能相信嗎？

蔡宗霖認為，台灣是海洋國家，但關於海洋法及船舶管理及相關法令根本跟不上現況。檢察官還拿出民國33年的舊法律指控他犯罪，「國民黨都還沒來台灣！」，根本不符局勢，完全沒道理。他希望台灣政府與立法諸公，能盡快對相關法令修法，別再有跟他一樣的受害者。

他最後也提到，「我們不是天生有錢，我們是拿身家財產，東湊西借，希望家裡日子能過的好一點而已。事情已告一段落，但有哪個國家哪個單位能來善後？能來關心我們目前困境？能來關心我們的損失？」

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