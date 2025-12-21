挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，周四新竹以北、東部及山區為陰陣雨天氣，其餘地區為陰時多雲偶零星短暫雨；目前預報周四晚間至周五清晨，台北有14度左右低溫，是否達冷氣團等級仍需觀察。

今日迎風面水氣增多

薛皓天指出，今日受東北季風影響，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區有短暫陣雨，新竹以北及宜蘭為陰時多雲，花東及苗栗以南地區為晴到多雲。

薛皓天說，周一東北季風會漸減弱，桃園以北及宜花地區為陰時多雲，東北角至花蓮局部仍有短暫陣雨，大台北地區偶有飄雨，新竹以南大致為晴時多雲的穩定天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



薛皓天提到，周二為高壓迴流偏東風環境，各地除了東北部、東部為多雲時陰有短暫陣雨，其餘為晴時多雲，預估大台北地區天氣能轉好，各地氣溫也隨太陽露臉而回升。



薛皓天分析，周三白天起東北季風漸增強，這波東北季風強度較強，且伴隨中高層槽線通過，使水氣增多，北部及東部又將轉為陰陣雨，中部為多雲時晴，南部維持晴時多雲。

周四全台有雨 挑戰冷氣團

薛皓天表示，周四受中層雲系通過影響，底層維持東北季風環境，新竹以北、東部及山區為陰陣雨天氣，其餘地區為陰時多雲偶零星短暫雨；隨著短波槽逐漸東移遠離，水氣也漸減少，周五北部、東部維持陰陣雨，桃園以南轉多雲偶零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

薛皓天指出，周三起各地會逐日下滑，北部、東北部高溫約22~23度，中部及花東約24~26度，南部約26~28度；周四、周五各地氣溫相近，苗栗以北及宜蘭高溫在20度以下，台中以南高溫約21~24度，花東約22度，整體偏冷；目前預報周四晚間至周五清晨，台北有14度左右低溫，是否達冷氣團等級仍需觀察。

薛皓天說，預估本波東北季風將影響至周末，周末兩天水氣會漸減少，周六北部、東部維持陰陣雨，桃竹為多雲時陰偶短暫陣雨，其餘維持晴到多雲；周日大台北地區降雨趨緩轉多雲，東北部、東部維持陰陣雨，桃園以南為晴到多雲。

薛皓天提醒，整體來說下周水氣偏多，北部、東部大致都為陰雨天氣，僅周二天氣較好；中南部要注意日夜溫差變化，以及周四有降雨機會，其餘大致都為晴時多雲的穩定天氣。