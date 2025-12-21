張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

▲張文戴防毒面具，且投擲多枚煙霧彈製造混亂。（圖／民眾提供）



網搜小組／劉維榛報導

27歲張文隨機殺人、丟擲煙霧彈，共造成自己在內4死11傷。有網友猛然想起，11月初曾看過有男子帶防毒面具搭捷運，讓他不禁質疑2狀況，會不會那就是張文；而張文可能早以「同樣裝束」測試大眾的接受度。文章曝光後，不少人也回應，「我在中山搭車往民權時也有看過」、「在南港展覽館站也看過幾次」。

懷疑張文早已測試大眾反應

一名網友在Threads表示，看到嫌犯張文頭戴防毒面具、穿著防護裝備在北車、中山站犯案，讓他忽然想起11月初時，在捷運中山站曾看過同樣戴著「防毒面具」的男子在搭乘捷運紅線。

原PO不禁猜想，會不會當時那個人就是張文，「他早就持續以『同樣裝束』在測試大眾的接受程度、默默觀察民眾反應？」

▲網友拍到張文在北車犯案完的身影。（圖／原PO授權引用）



社會大眾包容太高反成破口？



底下網友感嘆，「防毒面具真的是顆擦邊球，現在大家包容度比較高，只要沒有真正妨礙到誰都會想著『算了，他開心就好』，這是很難解決的問題，我們的社會基本上還是希望做到互相信任，偏偏就有人要破壞這樣的信任」、「中山站有很多Coser，如果我在現場...第一眼會以為是軍事迷的Cosplay，台灣安逸太久，人都沒警覺心了」、「從每一次的經驗學習，我們應該加強大眾運輸的安檢」、「唯一能自保的是多觀察周圍，不要讓自己恐慌猜測身邊的人會做什麼事」。

留言之中，不少網友也看過類似打扮的人在捷運站出沒，「我也看過一次，那時人不多，不是上班時間，有印象那男生身型高大戴著防毒面具要進捷運，我要出捷運，當時有點驚訝那個裝扮怎麼能進捷運？」「我想起來了，我也看到過，天天在那邊上班什麼怪人都有，但是戴著防毒面具的就一個，剛好就是上個月出現的」、「在南港展覽館站也看過幾次，一樣全身黑、身材高大、戴防毒面具」、「看到這篇文我才突然意識到，我在中山搭車往民權時也有看過，當時也只是單純以為這個人對空氣極度敏感...現在想起來很毛」。

另有網友建議原PO，「你要不要告訴警察這件事，讓他們調監視錄影，幫助案情調查」。原PO也回應，要找一下過去消費紀錄，並追溯、詳細時間點。

10月上旬開始策劃犯案

專案小組進一步追查發現，張文在雲端空間留有一份完整的「作案計劃書」，內容顯示他為生存遊戲玩家，自10月上旬起即開始策劃犯案，並自行學習製作汽油彈，同時透過網路電商購買多項裝備，包括仿軍用級金屬煙霧手榴彈、面罩等配備。

調查也發現，張文犯案前曾大量瀏覽並記錄「北捷鄭捷隨機殺人案」的相關資料，試圖深入研究鄭捷的犯行模式，但並未完全複製。警方分析，張文認為鄭捷是在捷運封閉式車廂內行兇，幾乎無法逃逸，等同自尋死路，因此刻意選擇在台北車站外、捷運站出入口等開放空間犯案，以利製造混亂後脫身。

警方目前尚未掌握張文犯案的明確動機，初步研判他屬於模仿犯（copy cat），意圖藉由效法鄭捷手法製造社會恐慌、引發外界關注。

▼張文被查出，早已擬好作案計劃。（圖／記者陳以昇攝）

