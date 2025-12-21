　
張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

▲張文戴防毒面具，且投擲多枚煙霧彈製造混亂。（圖／民眾提供）

網搜小組／劉維榛報導

27歲張文隨機殺人、丟擲煙霧彈，共造成自己在內4死11傷。有網友猛然想起，11月初曾看過有男子帶防毒面具搭捷運，讓他不禁質疑2狀況，會不會那就是張文；而張文可能早以「同樣裝束」測試大眾的接受度。文章曝光後，不少人也回應，「我在中山搭車往民權時也有看過」、「在南港展覽館站也看過幾次」。

懷疑張文早已測試大眾反應

一名網友在Threads表示，看到嫌犯張文頭戴防毒面具、穿著防護裝備在北車、中山站犯案，讓他忽然想起11月初時，在捷運中山站曾看過同樣戴著「防毒面具」的男子在搭乘捷運紅線。

原PO不禁猜想，會不會當時那個人就是張文，「他早就持續以『同樣裝束』在測試大眾的接受程度、默默觀察民眾反應？」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲網友拍到張文在北車犯案完的身影。（圖／原PO授權引用）

社會大眾包容太高反成破口？

底下網友感嘆，「防毒面具真的是顆擦邊球，現在大家包容度比較高，只要沒有真正妨礙到誰都會想著『算了，他開心就好』，這是很難解決的問題，我們的社會基本上還是希望做到互相信任，偏偏就有人要破壞這樣的信任」、「中山站有很多Coser，如果我在現場...第一眼會以為是軍事迷的Cosplay，台灣安逸太久，人都沒警覺心了」、「從每一次的經驗學習，我們應該加強大眾運輸的安檢」、「唯一能自保的是多觀察周圍，不要讓自己恐慌猜測身邊的人會做什麼事」。

留言之中，不少網友也看過類似打扮的人在捷運站出沒，「我也看過一次，那時人不多，不是上班時間，有印象那男生身型高大戴著防毒面具要進捷運，我要出捷運，當時有點驚訝那個裝扮怎麼能進捷運？」「我想起來了，我也看到過，天天在那邊上班什麼怪人都有，但是戴著防毒面具的就一個，剛好就是上個月出現的」、「在南港展覽館站也看過幾次，一樣全身黑、身材高大、戴防毒面具」、「看到這篇文我才突然意識到，我在中山搭車往民權時也有看過，當時也只是單純以為這個人對空氣極度敏感...現在想起來很毛」。

另有網友建議原PO，「你要不要告訴警察這件事，讓他們調監視錄影，幫助案情調查」。原PO也回應，要找一下過去消費紀錄，並追溯、詳細時間點。

10月上旬開始策劃犯案

專案小組進一步追查發現，張文在雲端空間留有一份完整的「作案計劃書」，內容顯示他為生存遊戲玩家，自10月上旬起即開始策劃犯案，並自行學習製作汽油彈，同時透過網路電商購買多項裝備，包括仿軍用級金屬煙霧手榴彈、面罩等配備。

調查也發現，張文犯案前曾大量瀏覽並記錄「北捷鄭捷隨機殺人案」的相關資料，試圖深入研究鄭捷的犯行模式，但並未完全複製。警方分析，張文認為鄭捷是在捷運封閉式車廂內行兇，幾乎無法逃逸，等同自尋死路，因此刻意選擇在台北車站外、捷運站出入口等開放空間犯案，以利製造混亂後脫身。

警方目前尚未掌握張文犯案的明確動機，初步研判他屬於模仿犯（copy cat），意圖藉由效法鄭捷手法製造社會恐慌、引發外界關注。

▼張文被查出，早已擬好作案計劃。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

《小姐不熙娣》爆假徵人詐騙！　官方怒發聲
快訊／槍手街頭亂槍掃射　南非槍擊至少10人喪命
4死爆恐慌！　跨年「自保神物必帶」：歹徒血條值歸零
淫魔富商狂歡照曝光！　14歲少女「被騙做性愛按摩」

張文「資金來源成謎」！失業1年僅靠母小額資助　未見外人金流

北捷砍人案「傷患為何分送多家醫院？」　急診醫解答：正確的做法

張文4死爆恐慌！跨年「自保1神物必帶」：歹徒瞬間血條值歸0

碰到隨機殺人怎麼自保？　沈伯洋「公開3招」吸萬人讚爆

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

冬至3地降雨增　耶誕節「冷空氣更強」北東濕答答

UG道歉了！獻花悼念「露出LOGO」挨轟　1舉動再被批：為什麼要限制

張文殺戮釀4死！醫揭「有些人心理沒痛覺」：對懲罰、內疚反應低

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

台北市長蔣萬安今（21日）表示，對余姓亡者理賠五百萬外，根據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，會給予六百萬的撫恤金，也將協助向中央申請褒揚令，也希望余先生列入忠烈祠。

