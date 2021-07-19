陳政聞違規群聚丟官下一步？　劉世芳：他沒有要選高雄議員

▲屏東頂級牡丹灣villa餐廳群聚吃鍋，行政院官員陳政聞在列。（圖／翻攝陳政聞臉書）



記者林銘翰／台北報導

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞捲入渡假村群聚風波，日前已獲行政院請辭獲准。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，陳政聞並沒有要參與下次的議員選舉，民進黨一定會提出優秀的人選跟國民黨競爭，「這點就不勞國民黨見縫插針」。

陳政聞日前遭指違規群聚，日前向行政院秘書長李孟諺請辭獲准，行政院發言人羅秉成18日晚間表示，行政院長蘇貞昌提醒，官員應謹言慎行，私領域行為也應顧及社會觀感。

民進黨團19日上午召開「前進東奧，台灣加油」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，陳政聞18日晚間已經在臉書上向社會大眾道歉，並且向李孟諺提出請辭獲准，相信行政院與屏東縣政府都會秉公處理，絕對可以回應社會大眾的要求。

劉世芳也透露，陳政聞並沒有要參與下次的議員選舉，議員選舉在高雄當然是各家競爭激烈，但是現在高雄市議會得最大黨是國民黨，繼罷免前市長韓國瑜結束之後，現任市長陳其邁做得非常好，民進黨除了希望陳其邁能夠連任成功，也企圖下次議會可以過半。

劉世芳說，民進黨內的競爭非常激烈，一定可以提出優秀的人選跟國民黨競爭，而民進黨高雄市黨部本來就有機制，例如用全民調、民調等方式來決定誰是參選人、候選人，「這點就不勞國民黨見縫插針」。

羅致政則表示，整起事件還是要尊重屏東縣政府的調查結果，因為在入住的26人當中，並不是所有人都有參加餐敘，「所以要公布26人名單也不太合理」，有些人就是在微解封的情況下單純入住，民進黨團尊重屏東縣政府的調查結果，該怎麼處理就怎麼處理。

其他人也看了這些新聞...

► 懶人包／北市微解封 8張圖秒懂百貨夜市餐飲、電影藝文、23運動

► 懶人包／5圖看新北微解封 開放藝文博物館、十分瀑布、9登山步道

► 「觀光微解封」措施一覽！跟團玩禁大型餐會 沙灘、水域都不開放