　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鐵棍打到變形！惡男找處男小弟性侵前女友還錄影　重判9年10月

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲苗栗男子毆打前女友，還命令未成年小弟性侵她，遭判9年10月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗黃姓男子因金錢、工作問題對前女友小花(化名)不滿，竟夥同未滿18歲的小弟阿偉(化名)，開車把小花綑綁擄到山區，表示「阿偉沒有做過，就給他1次看看」命令阿偉性侵小花，黃男則在一旁用手機打光、攝影。全案經苗栗地院審理，依黃男犯成年人與少年共同犯攜帶兇器剝奪他人行動自由罪、成年人與少年共同犯二人以上攜帶兇器對被害人施以凌虐及對被害人錄影而強制性交罪，合併處9年10月徒刑。可上訴。

判決指出，小花在台工作時，和雇主兒子黃男成為男女朋友。黃男因金錢和工作問題，對小花心生不滿，於今年4月20日約小花到某停車場談判。當天黃男找來少年阿偉，開車載著鐵棍、高爾夫球桿赴約，黃男一看到小花就將她強拉上車，3人一同前往卓蘭鎮某偏僻山區。

路途上，黃男指示阿偉取走小花的手機，再拿束帶捆綁小花的雙手、雙腳，抵達卓蘭發電廠附近山區後，小花和黃男再度爆發口角，黃男不滿小花答應要回他家工作又反悔，和阿偉聯手脫掉小花下半身衣物，由黃男拿鐵棍痛毆小花，打到鐵棍扭曲變形後，黃男又換了一支高爾夫球桿繼續痛毆小花，阿偉則徒手毆打、腳踹小花，打的小花全身是傷。

黃男見小花已無力抵抗，竟表示「阿偉沒有做過，就給他1次看看」，命令阿偉親吻、撫摸小花胸部後，對她性侵得逞。同時黃男一手拿著自己的手機打光，一手拿著阿偉的手機拍攝整個強暴過程。直到21日凌晨0時45分，小花被折磨到不省人事，阿偉拿水澆醒已昏迷的小花，黃男才開車將小花送回住處。小花不甘受辱，報警處理。

全案審理時，黃男僅承認因情緒失控毆打小花，辯稱他打到小花昏迷後，剛好接到女友和其他友人的來電，就離開現場接電話，回來後發現阿偉和小花正發生性行為，他怕小花報警，才拍攝下過程。

小花則證稱，她曾和黃男交往5個月，並沒有金錢糾紛，離開黃男及他父母的時候，黃男硬是拿了5千元說要給她修摩托車，卻對外跟其他人說她欠錢。當天到了性侵地點，黃男又提到債務問題，表示如果由阿偉性侵，債務可扣2500元，由他性侵可扣500元，經她拒絕後，黃男就指示阿偉脫她褲子，過程她奮力反抗，還問阿偉為何要做這件事，阿偉竟回「黃男是我的老大，我要幫他」，後來她被打到躺在地上，整個性侵過程她有意識，但已無力反抗。

法官檢視小花的驗傷報告、GOOGLE路線圖及相關人證等證據，判定黃男犯行屬實，審酌他之前開怪手及挖土機，需扶養父母及2名未成年子女等情，依黃男犯成年人與少年共同犯攜帶兇器剝奪他人行動自由罪、成年人與少年共同犯二人以上攜帶兇器對被害人施以凌虐及對被害人錄影而強制性交罪，合併處9年10月徒刑。可上訴。阿偉則另案審理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自稱北捷恐攻案同夥！　43歲嘴秋作業員遭逮畫面曝
張文為畢業校友！虎尾科大證實：在校期間沒有偏差行為
隨機殺人引社會恐慌　醫揭：5症狀快就醫
金宇彬、申敏兒豪華婚禮場內曝光！　至少砸1億寵妻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

警追張文畫面曝！騎車趕赴南西誠品　逆向衝上手扶梯搜索

張文為畢業校友！虎尾科大證實了：在校期間表現沒有偏差行為

快訊／台中后里工廠起火濃煙沖天　環保局緊急呼籲關閉門窗

釐清張文犯案動機　北檢將查人際網絡、數位軌跡金流

北車恐攻案桃園男留言「有人做我想做的事」　台中警北上抓人

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　駕駛獲救送醫

鐵棍打到變形！惡男找處男小弟性侵前女友還錄影　重判9年10月

尾隨25歲女噴不明液體！屏東怪怪男落網了　警：是一般廢水

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

警追張文畫面曝！騎車趕赴南西誠品　逆向衝上手扶梯搜索

張文為畢業校友！虎尾科大證實了：在校期間表現沒有偏差行為

快訊／台中后里工廠起火濃煙沖天　環保局緊急呼籲關閉門窗

釐清張文犯案動機　北檢將查人際網絡、數位軌跡金流

北車恐攻案桃園男留言「有人做我想做的事」　台中警北上抓人

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　駕駛獲救送醫

鐵棍打到變形！惡男找處男小弟性侵前女友還錄影　重判9年10月

尾隨25歲女噴不明液體！屏東怪怪男落網了　警：是一般廢水

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

張文砍人逃逸「監視器出包」？　北捷認1組故障：畫面比對需時間

啦啦隊長出國解放了！中空背心「只靠細繩綁」溢出側胸 震撼3.7萬人

藍白要彈劾賴清德　民進黨團：不承認憲法法庭根本彈劾心酸、打假球

戴嘉佑4局無失分生涯最速130　二重教頭看好旅外想起黃仲翔

潛艦商源為營業秘密及國防機密　台船盼媒體保護國防機密

一來台北就想逃！南部女怨交通「擠又亂」　網不認同：僅1缺點

陸「液體口罩」熱銷！號稱阻隔99.9%病毒

55%確診男曾買春！「日本1縣」公布梅毒患者人數　創新高

18歲正妹店員拍片爆紅！　粉絲湧家樂福朝聖「店長急聘保全」

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制

社會熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

即／外籍客疑攜毒拒檢狂奔　小港機場大廳上演追逐戰

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

更多熱門

相關新聞

逼老婆下海賣淫！　惡魔夫判關6年

逼老婆下海賣淫！　惡魔夫判關6年

西班牙一名男子為償還債務及購買毒品，竟長期強迫妻子「下海」，與他人發生性關係賺錢，塞維亞（Seville）法院19日判處該男6年有期徒刑。

淫魔富商！14歲少女被騙做性愛按摩

淫魔富商！14歲少女被騙做性愛按摩

台61線苑裡機車與左轉轎車碰撞　騎士送醫不治

台61線苑裡機車與左轉轎車碰撞　騎士送醫不治

酸液洗下體　護理師狂虐癱瘓男

酸液洗下體　護理師狂虐癱瘓男

恆春知名自由潛水教練性侵少女　和解獲緩刑

恆春知名自由潛水教練性侵少女　和解獲緩刑

關鍵字：

苗栗性侵虐待判刑少年

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面