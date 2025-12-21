冬至3地降雨增　耶誕節「冷空氣更強」北東濕答答

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周2波東北季風影響，今天冬至，冷空氣南下，北部明顯降溫，桃園以北、宜蘭及花蓮有雨，預計周二短暫減弱，周三又有一波東北季風抵達，耶誕節當日北部及東半部水氣增加，最冷時間點則在周五清晨。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，今天太陽直射南回歸線，是北半球日照最短的一天，也就是冬至。今天東北季風增強，北部、東北部雲量偏多，中南部可見陽光；目前台灣附近雲量偏多，北方高壓還在華中一帶，將隨著時間逐漸南下接近。

蔡伊其指出，今天上午降雨以大台北山區、基隆北海岸及宜蘭為主，東半部也有零星降雨，整天桃園以北、宜蘭及花蓮都有明顯降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有較大雨勢，新竹、台東及恆春也有零星飄雨。溫度方面，北部明顯下降，中南部留意日夜溫差大。

▲今天天氣概況。（圖／氣象署提供）

蔡伊其表示，明天基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨，大台北地區也有零星降雨，宜蘭有較大雨勢。周二降雨趨緩，僅東半部有降雨，基隆北海岸、大台北山區為零星飄雨。周三水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部也有零星降雨。周五至周六桃園以北、東半部有局部短暫雨，西半部山區為零星飄雨。

溫度方面，他指出，未來一周有2波東北季風影響，第一波今天抵達，北部溫度明顯下降，周二冷空氣短暫減弱，溫度回升，周三第二波接續影響，且強度更強，最冷時間點在周五清晨，中南部輻射冷卻影響下也有低溫，目前預估仍是東北季風等級。

另外，蔡伊其表示，周三至周五水氣較多，3000至3500公尺高山有零星降雪或結冰機率；今天到周三北海岸、東半部及恆春有長浪；周二至周三清晨中南部有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。

