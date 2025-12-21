　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張文「資金來源成謎」！失業1年僅靠母小額資助　未見外人金流

張文於19日傍晚犯下隨機殺人案，導致4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

▲張文無業一年，母親偶爾會小額匯款給他。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

27歲男子張文19日傍晚發動恐怖攻擊，在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續作案後，從誠品生活南西店頂樓墜落不治，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。事後張文身世背景也陸續被起底，發現他已2年無就醫紀錄，在從保全工作離職後超過1年沒有薪資申報紀錄，警方還查出其母親偶爾會「小額匯款」資助他。

曾是空軍志願役士兵　在軍中人緣不好

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方追查發現，張文過去曾是空軍志願役士兵，但在2022年間涉嫌自導自演酒駕事件，隨後遭國軍汰除。在離營後，張文仍具備教育召集義務，而檢方指出，張文遷移戶籍後未依法申報，導致2024年11月25日送達的教育召集令未能通知到案，故涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，桃園地檢署遂於2025年7月11日對張文發布通緝。

根據同梯弟兄說法，張文入伍後不久，就發現軍中生活與他預期不符，不到1年就想退伍，而張文當年在松指部服役，擔任無線電中隊譯電兵，專長是步槍兵，半年來負責無線電架設工作。

同梯也說，張文在軍中人緣不太好，甚至是頭痛人物，到了隊上半年就不斷鬧事、上退伍報告，疑似刻意趁著2022年2月份休假期間酒駕外出，被長官要求手寫悔過書，最後在3月份時被軍方汰除。

職場經歷：短暫保全工作後失去收入來源

北市警方專案人員調閱資料後發現，張文從2023年12月至2025年12月間，整整2年都沒有就醫紀錄，連一般感冒或精神相關門診都未出現；張文曾在某家大型保全公司當保全，自2023年6月至2024年6月有過薪資申報紀錄，每月薪資3萬9000元，加上加班等津貼約有逾4萬元，但張文僅任職1年就申請離職，之後再無薪資紀錄。

母親偶爾有小額匯款資助

據《自由時報》報導，警方初步調查得知，張文母親在他失業期間，有不定時小額匯款紀錄，目前未發現是否有其他外人資助，也未查到張文是否另有存款，警方仍在協調相關金融單位，釐清其犯案前經濟情形其資金來源。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

延伸閱讀
張文原始計畫更恐怖！　57歲余男挺身制止「擋下更大屠殺」
恐攻釀4死11傷！張文從小就孤僻　「幾乎沒朋友」家人也覺得他很怪
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《小姐不熙娣》爆假徵人詐騙！　官方怒發聲
快訊／槍手街頭亂槍掃射　南非槍擊至少10人喪命
4死爆恐慌！　跨年「自保神物必帶」：歹徒血條值歸零
淫魔富商狂歡照曝光！　14歲少女「被騙做性愛按摩」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張文「資金來源成謎」！失業1年僅靠母小額資助　未見外人金流

北捷砍人案「傷患為何分送多家醫院？」　急診醫解答：正確的做法

張文4死爆恐慌！跨年「自保1神物必帶」：歹徒瞬間血條值歸0

碰到隨機殺人怎麼自保？　沈伯洋「公開3招」吸萬人讚爆

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

冬至3地降雨增　耶誕節「冷空氣更強」北東濕答答

UG道歉了！獻花悼念「露出LOGO」挨轟　1舉動再被批：為什麼要限制

張文殺戮釀4死！醫揭「有些人心理沒痛覺」：對懲罰、內疚反應低

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

張文「資金來源成謎」！失業1年僅靠母小額資助　未見外人金流

北捷砍人案「傷患為何分送多家醫院？」　急診醫解答：正確的做法

張文4死爆恐慌！跨年「自保1神物必帶」：歹徒瞬間血條值歸0

碰到隨機殺人怎麼自保？　沈伯洋「公開3招」吸萬人讚爆

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

冬至3地降雨增　耶誕節「冷空氣更強」北東濕答答

UG道歉了！獻花悼念「露出LOGO」挨轟　1舉動再被批：為什麼要限制

張文殺戮釀4死！醫揭「有些人心理沒痛覺」：對懲罰、內疚反應低

英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　駕駛獲救送醫

王彥程有望在韓華主場前5戰「開箱」　韓職公布2026賽程

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

鐵棍打到變形！惡男找處男小弟性侵前女友還錄影　重判9年10月

張文隨機砍人釀4死　陳冠安拋向日本取經：大眾運輸設防護器具

人氣吃到飽「牛室炙燒牛排」林口、板橋店歇業　倒數優惠剩今天

想學表哥吳俊偉霸氣！崇明「小黑」張鈞倫6局好投　教頭評95分

《青春之箱》第二季明年秋放送！銷量近千萬　作者曝：接近完結

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

當I人Jennie迷路...　看到ZICO狂奔XD

生活熱門新聞

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

獻花悼念「露出LOGO」挨轟　UG道歉了

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

2波變天！　下波冷空氣更強更久

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

更多熱門

相關新聞

張文隨機攻擊釀死亡！白冰冰沈重發聲「反對廢死」：老百姓只想平安

張文隨機攻擊釀死亡！白冰冰沈重發聲「反對廢死」：老百姓只想平安

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成自己在內4死11傷，讓公共安全與無差別攻擊防範再度受到關注。藝人 白冰冰日前發文談及此事， 表示若以國際治安與反恐風險評估標準來看，該起事件已符合「高度公共風險的無差別攻擊事件」典型特徵，並非單一刑案或偶發衝突。

北捷砍人案後小橘書詢問度高　台中彰化屏東發放日期曝

北捷砍人案後小橘書詢問度高　台中彰化屏東發放日期曝

張文4死爆恐慌！跨年「自保1神物必帶」：血條值歸0

張文4死爆恐慌！跨年「自保1神物必帶」：血條值歸0

防慘案重演　北市研議發送「細胞簡訊」

防慘案重演　北市研議發送「細胞簡訊」

北捷砍人「現代人1習慣」最危險！

北捷砍人「現代人1習慣」最危險！

關鍵字：

張文周刊王

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面