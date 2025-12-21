　
碰到隨機殺人怎麼自保？　沈伯洋「公開3招」吸萬人讚爆

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。就有網友發文拋問，生活在人口密集的台北市，一般老百姓平常可以做什麼事？對此，立委沈伯洋就在Threads上回應3大重點，同時提醒大家不要散播未經證實的訊息。

出門在外　隨身攜帶哨子和防身噴霧

黑熊學院發文表示，對於北車、中山站發生的傷人事件，因為假日人潮眾多，所以請大家務必提高警覺。粉專建議，大家平常的EDC （Every Day Carry，指日常隨身攜帶物品），可以常備哨子和防身噴霧。

黑熊學院進一步指出，遇到危險時，應該先確保自己和攻擊者距離得越遠越好，若有餘力，哨子可以讓周圍的人一起提高警覺，提醒更多人立刻離開現場，許多民眾沒有辦法馬上反應，是因為根本沒有意識到「有狀況」。

至於防身噴劑，黑熊學院指出，這是自我保護的最後一步，至少在退無可退的時候，不用再找尋防身工具，不過這平常就應該要先練習，並且注意風向。

除了帶哨子、噴霧　百姓還能「帶著止血帶」

有網友在Threads上拋出疑問，除了提高警覺，並且準備哨子和防身噴霧之外，一般老百姓還可以做些什麼？對此，沈伯洋先點出，可以帶上「止血帶」，且平常每一、兩個禮拜都要練習一次。

接著沈伯洋指出，遇到狀況的時候，一定要記得先「自保」，要能夠判斷危急狀況，才能真正幫助到傷者。最後，現場指揮記得要確實指令，例如「穿黑色外套戴眼鏡的男士，幫忙打119！」他也提醒大家，不要散播未經證實的訊息。

沈伯洋的留言吸引2.9萬人按讚，還有網友看到沈伯洋的留言後，也表示「非常正確，我在醫院工作，到現在只要搭乘大眾運輸，我都會常常在腦袋中複習急救流程，模擬如何call help，人只要在慌亂之下，很容易不知所措，不能保證自己一定做得很好，但要能讓自己發揮最大專業與力量。最重要的一點，走路不要滑手機，要左右張望提高危機意識」。

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

