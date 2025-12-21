英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

▲易捷航空（EasyJet）是歐洲第2大廉航 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國易捷航空（easyJet）發生爭議事件，一名89歲老婦人乘坐輪椅，在親友陪同下被推上飛機，起飛前卻不幸過世，全機因此折返並延誤12小時。同班機乘客憤怒質疑，老婦恐怕早在登機前就已斷氣，但航空公司已經出面反駁。

Metro等外媒報導，該航班原定19日上午11點15分離開西班牙馬拉加（Málaga），卻因此事件延誤近12小時，直到晚間10點47分才出發，最終抵達倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）。

根據目擊者說法，地勤多次詢問老婦身體狀況，但5名同行親友堅稱「她絕對沒問題」，只是因為疲倦與身體不適而睡著，甚至有人聽見家屬自稱醫療人員。不過，飛機滑行至跑道盡頭前，一名空服員意識到老婦已經過世，於是立即折返並造成延誤。

多名目擊者宣稱，老婦被輪椅推進機艙後半段座位時，「看起來就像已經死了一樣，整個人癱軟在輪椅上。」19歲乘客伊莉莎白（Elizabeth Rowland）回憶，她第一眼看見這名戴著護頸、還要靠頸枕支撐的老婦，就知道「她已經不在了」，但身邊親友試圖叫醒她，不斷對她說話，還試圖拿東西給她喝。

另一名乘客佩特拉（Petra Boddington）則在社群媒體上宣稱，每個經過的人都認為老婦已無生命跡象，忍不住發出驚呼，「她看起來就像是已經過世了，無意識癱坐在輪椅上……太噁心了，準備接受退款申請跟投訴吧！」

目前尚不清楚老婦的健康狀況，迄今也沒有人因為這起事件被捕。此外，西班牙當局及航空公司均駁斥乘客指控。

西班牙警方證實接獲通報，但強調該乘客持有「適航醫療證明」並有醫護人員陪同。易捷航空也指出乘客說法有誤，強調老婦持有適航證明，登機時仍有生命跡象，登機後才需要醫療協助，最終不幸過世。