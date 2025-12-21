　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

▲▼ 英國易捷航空（EasyJet） 。（圖／路透）

▲易捷航空（EasyJet）是歐洲第2大廉航 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國易捷航空（easyJet）發生爭議事件，一名89歲老婦人乘坐輪椅，在親友陪同下被推上飛機，起飛前卻不幸過世，全機因此折返並延誤12小時。同班機乘客憤怒質疑，老婦恐怕早在登機前就已斷氣，但航空公司已經出面反駁。

Metro等外媒報導，該航班原定19日上午11點15分離開西班牙馬拉加（Málaga），卻因此事件延誤近12小時，直到晚間10點47分才出發，最終抵達倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）。

根據目擊者說法，地勤多次詢問老婦身體狀況，但5名同行親友堅稱「她絕對沒問題」，只是因為疲倦與身體不適而睡著，甚至有人聽見家屬自稱醫療人員。不過，飛機滑行至跑道盡頭前，一名空服員意識到老婦已經過世，於是立即折返並造成延誤。

多名目擊者宣稱，老婦被輪椅推進機艙後半段座位時，「看起來就像已經死了一樣，整個人癱軟在輪椅上。」19歲乘客伊莉莎白（Elizabeth Rowland）回憶，她第一眼看見這名戴著護頸、還要靠頸枕支撐的老婦，就知道「她已經不在了」，但身邊親友試圖叫醒她，不斷對她說話，還試圖拿東西給她喝。

另一名乘客佩特拉（Petra Boddington）則在社群媒體上宣稱，每個經過的人都認為老婦已無生命跡象，忍不住發出驚呼，「她看起來就像是已經過世了，無意識癱坐在輪椅上……太噁心了，準備接受退款申請跟投訴吧！」

目前尚不清楚老婦的健康狀況，迄今也沒有人因為這起事件被捕。此外，西班牙當局及航空公司均駁斥乘客指控。

西班牙警方證實接獲通報，但強調該乘客持有「適航醫療證明」並有醫護人員陪同。易捷航空也指出乘客說法有誤，強調老婦持有適航證明，登機時仍有生命跡象，登機後才需要醫療協助，最終不幸過世。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自稱北捷恐攻案同夥！　43歲嘴秋作業員遭逮畫面曝
張文為畢業校友！虎尾科大證實：在校期間沒有偏差行為
隨機殺人引社會恐慌　醫揭：5症狀快就醫
金宇彬、申敏兒豪華婚禮場內曝光！　至少砸1億寵妻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

55%確診男曾買春！「日本1縣」公布梅毒患者人數　創新高

18歲正妹店員拍片爆紅！　粉絲湧家樂福朝聖「店長急聘保全」

槍擊奪命！澳洲將默哀1分鐘　總理下令檢討警政情報體系

白宮官網被駭了？　驚見「理財網紅直播」長達8分鐘

驚奇發現！為適應地球暖化、食物短缺　格陵蘭北極熊「基因進化」

英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

快訊／南非槍擊至少10人喪命　槍手街頭亂槍掃射

日議員萩生田今訪台！將「會賴清德」　自民黨重量級人物密集來台

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

55%確診男曾買春！「日本1縣」公布梅毒患者人數　創新高

18歲正妹店員拍片爆紅！　粉絲湧家樂福朝聖「店長急聘保全」

槍擊奪命！澳洲將默哀1分鐘　總理下令檢討警政情報體系

白宮官網被駭了？　驚見「理財網紅直播」長達8分鐘

驚奇發現！為適應地球暖化、食物短缺　格陵蘭北極熊「基因進化」

英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

快訊／南非槍擊至少10人喪命　槍手街頭亂槍掃射

日議員萩生田今訪台！將「會賴清德」　自民黨重量級人物密集來台

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

張文砍人逃逸「監視器出包」？　北捷認1組故障：畫面比對需時間

啦啦隊長出國解放了！中空背心「只靠細繩綁」溢出側胸 震撼3.7萬人

藍白要彈劾賴清德　民進黨團：不承認憲法法庭根本彈劾心酸、打假球

戴嘉佑4局無失分生涯最速130　二重教頭看好旅外想起黃仲翔

潛艦商源為營業秘密及國防機密　台船盼媒體保護國防機密

一來台北就想逃！南部女怨交通「擠又亂」　網不認同：僅1缺點

陸「液體口罩」熱銷！號稱阻隔99.9%病毒

55%確診男曾買春！「日本1縣」公布梅毒患者人數　創新高

18歲正妹店員拍片爆紅！　粉絲湧家樂福朝聖「店長急聘保全」

【記者目擊42秒驚魂】《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機傷人　一關鍵轉身紀錄

國際熱門新聞

酷澎完了？南韓9座物流中心啟動無薪假

徒手替騎士止血　日記者完成愛滋預防投藥

淫魔富商！14歲少女被騙做性愛按摩

UG插旗美國爆「開業3天急關門」內幕曝光

日母子4人陳屍住家　警排除他殺

余先生為何衝向死神　神經學研究曝真相

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

印度高速列車衝撞象群！7頭大象當場慘死

快訊／南非槍擊　至少10人喪命

2台籍車手「赴日詐騙」遭逮　竟都未滿20歲

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

美提議與烏俄在邁阿密三方談判

史上首位！　馬斯克身價突破7000億美元

日本永住權條件更難了　擬加設「日文門檻」

更多熱門

相關新聞

上周電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」　台鐵追查施工釀禍關聯

上周電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」　台鐵追查施工釀禍關聯

台鐵12月6日桃園至中壢電車線異常，列車集電弓受損，113列車誤點，累積延誤1萬分鐘，內壢路段更是連2天電車線異常，台鐵初步調查，12月5日鐵道局施工支撐架掉落打到多班列車集電弓，影響電車線，兩天事故若有關聯不排除求償，另也主動啟動EMU900型列車集電弓、碳刷特檢，以及電車線檢查，避免再發生。

台鐵「桃園=中壢電車線異常」列車延誤　估傍晚搶通

台鐵「桃園=中壢電車線異常」列車延誤　估傍晚搶通

台鐵「內壢=中壢」電車線異常　單線運轉列車延誤

台鐵「內壢=中壢」電車線異常　單線運轉列車延誤

醉客鬧機艙被日本航警架走　虎航拒載：滋擾零容忍

醉客鬧機艙被日本航警架走　虎航拒載：滋擾零容忍

台鐵旅客車上亂噴滅火器「滿地粉末」　警上車逮人

台鐵旅客車上亂噴滅火器「滿地粉末」　警上車逮人

關鍵字：

易捷航空延誤

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面