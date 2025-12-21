陸短劇市場衝刺千億市場！　手機大廠小米囤片、華為變現試水溫

▲大陸微短劇殺出自己一條路，市值上看千億。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸影視產業正迎來史上大變革，微短劇行業僅用三年便從億元市場成長到2027年千億產值目標衝刺。用戶單日使用時長突破120分鐘的背景下，小米、華為、OPPO等手機廠商紛紛重金入場。大陸微短劇行業正以前所未有的速度改寫影視版圖。

從三年前的3.7億元起步，到如今爆發式成長至500億元規模。根據DataEye研究院發布的《2024年微短劇行業白皮書》預計，2025年市場規模將突破680億元，並有望在2027年跨越1000億元大關。（單位：人民幣，同下）

《澎湃新聞》報導，截至2025年6月，大陸微短劇用戶規模已達6.26億人，佔整體網民的55.8%。用戶黏著度同樣驚人，8月份人均單日使用時長已攀升至120.5分鐘。在用戶體量、停留時長與市場規模高度交織的背景下，微短劇已成為互聯網內容的新藍海，更是手機廠商在存量市場必爭之地。

近日舉行的「2025小米人車家全生態合作夥伴大會」上，小米互聯網業務部總經理劉嬋披露了小米在短劇賽道的階段性戰果：目前小米平台已擁有1000部S級短劇，人均短劇消費時長達到70分鐘。

在行業劃分中，S級劇集代表了製作成本最高（單部達150萬至300萬元）、品質最優的頭部內容。小米於今年9月底推出獨立App「圍觀短劇」，主打「無廣告、全免費、輕量化」的純淨體驗。儘管目前242萬次的累計下載量與龍頭App「紅果短劇」仍有差距，但小米展現了長期經營內容生態的決心。

▲ 大陸手機品牌搶短劇市場 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

今年8月，華為其獨立短劇快應用更名為「短劇2.0」，不僅提供微短劇，還涵蓋了電影、綜藝等多元影視內容。華為也推出了 Pura X 系列的微短劇，以及與騰訊視頻聯合出品、用來推廣華為 nova 14 系列的職場輕喜劇《真渡假渡》。

OPPO與vivo則深耕「短劇營銷」。2023年底，OPPO獨家冠名短劇《月白之時》，將產品深度植入劇情。小米REDMI則更進一步，聯合抖音出品短劇《時空合作人》，由品牌總經理王騰親自主演，甚至在結尾植入雷軍的語音。數據顯示，2025年11月，OPPO與小米REDMI在電子3C品牌的短劇投放熱度榜單中位居前二。

為何手機廠商紛紛「入戲」？手機廠商對短劇的青睞，源於其「低成本、大流量、強轉化」的特性。其中，變現與留存，華為透過付費解鎖與廣告達成直接商業變現，小米則透過「全免費」策略增加用戶在自家生態內的停留時長。

至於短劇行業的下一步？隨著AI技術革新，AI製作技術正全面賦能微短劇。對於像小米、華為這類具備技術底蘊的科技巨頭，AI短劇不僅能降低製作成本，更能提升在商業影視創作中的話語權。

「短劇出海」更是下一步戰場，大陸手機品牌在海外擁有龐大的用戶基數，若能將國產短劇與手機預裝生態相結合，將是「大陸軟硬一體化生態」走向全球的最佳跳板。小米目前在海外擁有超過10億台活躍終端，若能借此熱潮建立自有海外內容平台，將大幅提升品牌在全球市場的用戶黏性。